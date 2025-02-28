Taksilerde kamera takmama cezası 2025 | Ticari araçlarda (taksi, dolmuş, otobüs) kamera zorunluluğu ertelendi mi, ne zaman başlıyor?

Ticari araçlarda (taksi, otobüs, dolmuş) hem şoför hem de yolcuların güvenliğini sağlamak adına kamera zorunluluğu başlıyor. Daha önce 1 Mart olarak duyurulan kamera takma zorunluluğunun başlangıç tarihi ertelendi. Karara göre kameranın yanı sıra araç takip, görüntü kayıt cihazı ile acil durum butonu taktırmak mecburi hale geliyor. Sürücüler ve kullanıcılar, ''kamera zorunluluğu başladı mı, ertelendi mi?'' sorusuna yanıt arıyor.

Taksilerde kamera takmama cezası 2025 | Ticari araçlarda (taksi, dolmuş, otobüs) kamera zorunluluğu ertelendi mi, ne zaman başlıyor? - 1

Taksi, otobüs ve dolmuşlarda kamera sistemi zorunluluğu için tarih değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, istenen teçhizatların bulunmaması durumunda taşıtlar 1 Temmuz 2025 itibariyle muayeneden geçemeyecek. Kaydedilen görüntüler Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından istenildiğinde ulaşılabilir olacak. İşte, taksilerde kamera zorunluluğu detayları...

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Taksilerde kamera takmama cezası 2025 | Ticari araçlarda (taksi, dolmuş, otobüs) kamera zorunluluğu ertelendi mi, ne zaman başlıyor? - 2

TAKSİ, OTOBÜS, DOLMUŞLARDA KAMERA ZORUNLULUĞU ERTELENDİ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 1 Mart günü başlayacak araç takip ve kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurma zorunluluğu 1 Temmuz 2025 olarak değiştirildi.

Yönetmeliğe göre ise, Karayolu Taşıma Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Belediye Kanunu kapsamında ticari olarak yolcu taşımacılığında kullanılan M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, belediyelere ait veya belediyeler tarafından yetkilendirilen toplu taşıma araçları ile taksi ve taksi dolmuşlarda araç takip ve kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu teçhizatı bulundurma şartı, taşıtların 1 Temmuz 2025 tarihinden sonraki ilk muayenelerine kadar aranmayacak.

Araç içi kamera sisteminde zorunluluk, sürücü koltuğu dahil aracın içini ve yol görüntüsünü içerecek.

Taksi içi kamera kayıtları en az 1 ay boyunca saklanmak zorunda. Bu süre, İl Ulaşım Koordinasyon Merkezleri ve İl Trafik Komisyonları tarafından yeniden düzenlenebilir.

Taksilerde kamera takmama cezası 2025 | Ticari araçlarda (taksi, dolmuş, otobüs) kamera zorunluluğu ertelendi mi, ne zaman başlıyor? - 3

TAKSİLERE KAMERA TAKMAMA CEZASI NEDİR?

İstenen teçhizatları bulundurmayan araçlara, 1 Temmuz 2025 tarihinden sonraki ilk muayenelerinde vize verilmeyecek. Kamerasız ticari araçlar trafiğe çıkamayacak.

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