Taksilerde kamera takmama cezası 2025 | Ticari araçlarda (taksi, dolmuş, otobüs) kamera zorunluluğu ertelendi mi, ne zaman başlıyor?
Ticari araçlarda (taksi, otobüs, dolmuş) hem şoför hem de yolcuların güvenliğini sağlamak adına kamera zorunluluğu başlıyor. Daha önce 1 Mart olarak duyurulan kamera takma zorunluluğunun başlangıç tarihi ertelendi. Karara göre kameranın yanı sıra araç takip, görüntü kayıt cihazı ile acil durum butonu taktırmak mecburi hale geliyor. Sürücüler ve kullanıcılar, ''kamera zorunluluğu başladı mı, ertelendi mi?'' sorusuna yanıt arıyor.
Taksi, otobüs ve dolmuşlarda kamera sistemi zorunluluğu için tarih değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, istenen teçhizatların bulunmaması durumunda taşıtlar 1 Temmuz 2025 itibariyle muayeneden geçemeyecek. Kaydedilen görüntüler Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından istenildiğinde ulaşılabilir olacak. İşte, taksilerde kamera zorunluluğu detayları...