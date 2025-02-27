Taksilerde kamera takmama cezası | Ticari araçlarda (taksi, dolmuş, otobüs) kamera zorunluluğu ertelendi mi, ne zaman başlıyor?

TAKSİ, OTOBÜS, DOLMUŞLARDA KAMERA ZORUNLULUĞU ERTELENDİ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 1 Mart günü başlayacak araç takip ve kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurma zorunluluğu 1 Temmuz 2025 olarak değiştirildi.



Yönetmeliğe göre ise, Karayolu Taşıma Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Belediye Kanunu kapsamında ticari olarak yolcu taşımacılığında kullanılan M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, belediyelere ait veya belediyeler tarafından yetkilendirilen toplu taşıma araçları ile taksi ve taksi dolmuşlarda araç takip ve kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu teçhizatı bulundurma şartı, taşıtların 1 Temmuz 2025 tarihinden sonraki ilk muayenelerine kadar aranmayacak.



Araç içi kamera sisteminde zorunluluk, sürücü koltuğu dahil aracın içini ve yol görüntüsünü içerecek.



Taksi içi kamera kayıtları en az 1 ay boyunca saklanmak zorunda. Bu süre, İl Ulaşım Koordinasyon Merkezleri ve İl Trafik Komisyonları tarafından yeniden düzenlenebilir.