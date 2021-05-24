Taksim Camii cuma günü ibadete açılıyor

İstanbul Taksim Camii'nde inşaat tamamlandı. Camii'nin Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılması bekleniyor. Taksim Camii'nin cuma günü ibadete açılması bekleniyor. Açılış için son sünlere günlere girilirken Camii havadan görüntülendi. İnşaatın tamamlandığı görüldü. Yapımına 4 yıl önce başlanan Taksim Camii'nin 4 girişi bulunuyor. Caminin zemin üstü bina yüksekliği 20 nokta 70 metre, ana kubbe yüksekliği 9 nokta 6 metre, çapı ise 28 metre olarak tasarlandı. Camii, 9 metre 45 santimetre yüksekliği ile Türkiye'deki en yüksek mihraplardan birine sahip olma özelliği taşıyor.