Taksim Camii Ramazan'da açılacak

Anadolu Ajansı 25.03.2021 - 16:22
Her bir bölümü en ince ayrıntısına kadar düşünülen caminin içerisinde yer alacak 6 hat levhanın ilki asıldı, diğer levhaların montajı için çalışmalar sürüyor.
Temeli 4 yıl önce atılan ve ramazan ayı içerisinde ibadete açılması planlanan camide çalışmalar devam ediyor.
Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan ve temeli 17 Şubat 2017'de atılan, içerisinde otopark, konferans ve sergi salonlarının yer aldığı caminin yapımında sona yaklaşıldı.
Caminin mihrabının yapımı sürürken taş kaplama işçiliğinde de sona yaklaşıldı. Ayrıca minberdeki taş kaplama işlerine başlanıldı.