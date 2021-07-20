Taksim Camii'nde ilk bayram namazı kılındı

İstanbul'da mayıs ayında resmi olarak ibadete açılan Taksim Camii’nde ilk bayram namazı kılındı.

Anadolu Ajansı 20.07.2021 - 09:46

Taksim Camii'nde ilk bayram namazı kılındı - 1

İstanbul'da Taksim Camii'nde ilk bayram namazı kılındı.

Taksim Camii'nde ilk bayram namazı kılındı - 2

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından mayıs ayında resmi olarak ibadete açılan Taksim Camisi’ne sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazını kılmak için geldi.

Taksim Camii'nde ilk bayram namazı kılındı - 3

Kentin pek çok yerinden vatandaşın yanı sıra farklı ülkelerden yabancı uyruklu kişilerin de namaz için camiye geldiği görüldü.

Taksim Camii'nde ilk bayram namazı kılındı - 4

İrat edilen hutbe ve kılınan bayram namazı sonrası cemaat, camide bayramlaştı.

Taksim Camii'nde ilk bayram namazı kılındı - 5

Yeni tip corona virüs tedbirleri gereğince cami içerisine sınırlı sayıda vatandaş alınırken, bazı vatandaşlar cami avlusunda ve önünde saf tuttu.

Taksim Camii'nde ilk bayram namazı kılındı - 6

Namaz, corona virüs (Covid-19) tedbirleriyle kılındı.

Taksim Camii'nde ilk bayram namazı kılındı - 7
Taksim Camii'nde ilk bayram namazı kılındı - 8
Taksim Camii'nde ilk bayram namazı kılındı - 9
Taksim Camii'nde ilk bayram namazı kılındı - 10

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