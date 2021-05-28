Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı

Taksim Camii'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ilk namaz kılındı. Namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kıldırdı.

DHA 28.05.2021 - 14:21 | Son Güncelleme : 28.05.2021 - 15:40

Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı ile birlikte açılışı yapılacak olan Taksim Camii’ne geldi. Taksim Camii'nde ilk ezan okundu. Taksim Meydan'ını namaz kılmak isteyen vatandaşlar doldurdu.

TAKSİM CAMİİ İBADETE AÇILDI (CANLI)

Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 2

Taksim Camii İbadete açıldı. Cuma namazı kılınmasının ardından cami de ilk ezan okundu. İlk namazı kılmak ve açılışı yapmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Camiye geldi. 

Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 3

Cuma namazıyla ilk kez ibadete açılacak olan Taksim Camii çevresinde polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 4
Erdoğan’ı cami girişinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve çok sayıda protokol üyesi karşıladı.
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 5
İlk namazı Taksim Camisi’nde kılmak isteyen vatandaşlar cami çevresini doldurdu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cuma hutbesi okudu. Ardından cuma namazını kıldırdı
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 6

Meydana tören için LED ekranlar kuruldu. Basın mensuplarının töreni takip edebilmesi içinde platform hazırlandı. 

Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 7
Yol kenarındaki direklere de "Sayın Cumhurbaşkanımız Taksim Camii Açılışına Hoşgeldiniz" yazılı pankart asıldı.
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 8

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Tören nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Tarlabaşı Bulvarı'ndan Taksim varyant Unkapanı istikameti dönüşleri araç trafiğine saat 09.00'da kapatıldı. Alternatif yol olarak Tarlabaşı Bulvarı Mecidiyeköy istikameti, Cumhuriyet Caddesi ve Asker Ocağı Caddesi kullanılacak.
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 9

MİMARİ ÖZELLİKLERİ

Proje mimari olarak hem zemin kat hem de birinci bodrum katta İstanbul'un en yoğun arterlerinden olan İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nı birleştiren ve bu ilişkiyi içerdiği sosyal mekanlarla besleyen, bu sayede de cami bünyesini sürekli canlı tutabilen bir yapıya sahip.

Taş ve prekast kaplama cepheleri ile titanyum çinko alaşım kaplı kubbeleri ile Taksim cami, cephelerinin tamamından giriş imkanı sunuyor. Bu sayede Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı üçgeninde bir odak noktası oluşturabildiğine dikkati çekilen projede, mühendislik olarak camide Türkiye'de ve dünyada sayılı uygulamalardan olan Top-Down yöntemi kullanıldı.

Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 10

Taksim Camisi'nin mühendislik açısından ayrışan en önemli özelliğinin Top-Down sistemi ve bu sistemin kullanıldığı tek cami olması olduğu belirtilirken, cami bu yöntemle, klasik uygulamaların tersine sıfır katından aşağı ve yukarıya doğru inşa edildi.

Bu yöntem sayesinde yapım esnasında derin kuyu kazısı yapılmadan, çevre bina ve yollara, meydana hiçbir zarar vermeden inşa edilmesine imkan tanındı.

Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 11

Caminin geleneksel cami formlarının modern çizgiler ve malzemelerle yorumlanarak 19. yüzyıl Beyoğlu mimarisinden esinlenen özgün bir tasarımla inşa edildiği, kültür ve sanatla açısında bir çok vatandaşın bir araya geleceği, dijital kütüphanesinden yararlanıp kitap okuyacağı, dinleneceği, sergilerin yapılacağı bir kültür merkezine sahip olduğu ifade edildi.

Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 12

TOPLAM NAMAZ KAPASİTESİ 4 BİN KİŞİ

Cami'nin, 2 bin 482 metrekarelik arsa alanı ve yaklaşık 16 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olduğu da vurgulanırken, 163 araçlık kapalı otoparkıyla 2 bin 950 metrekarelik namaz kılınabilir bir alanı bulunuyor.

İbadet alanında 3 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği camide, dış avluda cenaze namazı kılabilecek kişi sayısı ise 2 bin 400. Kadınlar için 465 metrekarenin ayrıldığı camide, 620 kadın bir arada namaz kılabiliyor. Caminin açık ve kapalı toplam namaz kapasitesi ise 4 bin kişi.

Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 13

Projenin kubbe kaplamalarında kullanılan titanyum-çinko alışımı özel olarak getirtildi. Projede, 3 bin metrekare titanyum çinko alaşımı ile kubbe ve çatı kaplaması yapılırken, cephelerde kullanılan mermerler ise Bursa ocaklarından seçilmiş olan Emparador Light ve Antalya Demre ocaklarından seçilmiş olan Aero Cream taşlarından oluştu.

Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 14

İç tezyinatlarında ve hat sanatı uygulamalarında "naht" tekniği kullanılan cami de mihrap, mimber ve kürsü tasarımı yine geleneksel formun modern bir yorumu olarak bizzat Mimar Altan Elmas tarafından tasarlandı. Mihrap tasarımında Esmaü'l Hüsna hattat Davut Bektaş telifi ile "istif yazı" ile yazıldı.

Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 15

Projede 50 bin 500 metreküp hafriyat, 20 bin 500 metreküp betonarme betonu atılırken, 3 bin ton betonarme çeliği kullanıldı. 7 bin 500 metre fore kazık, 310 ton yapısal çelik imalatları, 8 bin metrekare cephe taş kaplama, bin 300 metrekare de cephe prekast montajı da yapıldı.

Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 16
Taksim Camisi, 2 bin 482,46 metrekare toplam inşaat alanı, 33 metre kubbe yüksekliği, 2 şerefiyeli 64,80 metre minaresi, 10 bin metrekare otopark alanı, 4 bin kişi ibadet alanı, bin 800 metrekare bodrum ve zemin katlarda salon, sergi salonu, kütüphane ve aşevi mekanları sunuyor.
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 17

AÇILIŞ ÖNCESİ GÜL SUYU

Isparta Belediyesi tarafından Taksim Cami ve çevresine 25 ton gül suyu sıkıldı.
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 18
Isparta'dan gül suyu getirdiklerini söyleyen Isparta Belediyesi Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, "Isparta'dan geliyoruz. Belediye başkanımızın talimatıyla şu an Taksim Cami'nin açılışında Taksim Meydanı ve Taksim Cami'nin gül kokuları ile kokulandırılmasını sağlamak istedik. Bir Osmanlı geleneğidir. Camiler ibadete açılırken muhakkak gül sularıyla yıkanırdı. Bizler de bugün Taksim Cami'nin açılışında yer almak istedik. Şuan ortam gül kokmaya başladı. Beyoğlu Belediyesi ile birlikte İstiklal Caddesi de dahil olmak üzere 25 ton gül suyu ile kokutmuş olacağız" dedi.
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 19
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 20
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 21
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 22
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 23
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 24
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 25
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 26
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 27
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 28
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 29
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 30
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 31
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 32
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 33
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 34
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 35
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 36
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 37
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 38
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 39
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 40
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 41
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 42
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 43
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 44
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 45
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 46
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 47
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 48
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 49
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 50
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 51
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 52
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 53
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 54
Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı - 55

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER