Taksim Camii'nde sona doğru

İstanbul'da temeli 2017'de atılan Taksim Camii'nin yüzde 65'i tamamlandı. Yıl sonuna kadar bitmesi beklenen camii'de 2 bin 500 kişi aynı anda namaz kılabilecek.

Anadolu Ajansı 06.08.2020 - 12:48

Taksim Camii'nde sona doğru - 1
Taksim'de temeli 17 Şubat 2017'de atılan caminin genel işçiliğinin yüzde 65'i tamamlandı.
Taksim Camii'nde sona doğru - 2

Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan ve 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımına devam ediliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 15 Mart'ta ara verilen ve 1 Haziran'da yeniden başlanan caminin inşaat çalışmaları, sosyal mesafe kurallarına uyularak sürdürülüyor.

Taksim Camii'nde sona doğru - 3

Caminin dış cephesindeki işçiliğin büyük bir kısmı tamamlandı. Caminin içerisindeki imalatlar ise işçiler tarafından sürdürülüyor. Taksim'e yapılan caminin pencereleri işçiler tarafından takılarak tamamlandı. 

Taksim Camii'nde sona doğru - 4

Caminin otopark, sergi alanı ve konferans salonu olarak kullanılacak alt katlarındaki çalışmalar devam ediyor.

Taksim Camii'nde sona doğru - 5

Öte yandan 61 metre yüksekliğindeki 2 minarede çalışmalar tamamlanıyor. Minarelerde bulunan 4 şerefenin 2'si tamamlandı. Şerefelerin tamamlanmasının ardından minarelere kurulan iskele de sökülecek.

Taksim Camii'nde sona doğru - 6

Çalışmaların hızla devam ettiği camide genel işçiliğinin yüzde 65'i tamamlandı.

Taksim Camii'nde sona doğru - 7

Cami açıldığında 2 bin 500 kişi aynı anda namaz kılabilecek.

Taksim Camii'nde sona doğru - 8
Taksim'e yapılan caminin yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.
Taksim Camii'nde sona doğru - 9
Taksim Camii'nde sona doğru - 10
Taksim Camii'nde sona doğru - 11

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