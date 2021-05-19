Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 19 Mayıs töreni

Törenin ardından açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak, "Genelge gereği bir tanımlama var ve bir tek çelenkle tören yapılıyor. Bu yaklaşık 9-10 yıl önce alınmış bir karar, yanlış bir karar. Bu karardan geri dönülüp gerçekten bayramların tüm toplum katmalarının bir araya gelip beraber kutlandığı bir biçime dönüşmesi gerekiyor. Buradan çağrı yapıyoruz; bayramlardaki bu tören düzensizliğini lütfen giderin. Düşünsenize İstanbul kentinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ben buraya genelge gereği çelenk koyamayacağım" dedi.