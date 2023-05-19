Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda 19 Mayıs töreni

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törende Cumhuriyet Anıtı önüne İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün çelengi konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından resmi tören sona erdi.

Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda 19 Mayıs töreni - 1

Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda 19 Mayıs töreni - 2

Törene İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nde bronz madalya kazanan Milli yüzücü Emine Avcu ile siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda 19 Mayıs töreni - 3

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tören bitiminde açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, milli bayramların milli duyguları en üst seviyeye taşıyan anlar olduğunu ifade ederek, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramımız kutlu olsun." dedi.

Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda 19 Mayıs töreni - 4

İmamoğlu şöyle devam etti:

"Elinden geleni yapan kurum yöneticileri var. İşte İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bu bayramın hamisi. Olmaz. Yani İstanbul'da İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü bu işin hamisi ya da Ankara merkezde Gençlik Spor Bakanlığı bu işin hamisi olmaz. Olamaz. Yani bir ülke tepeden tırnağa bu bayramı hissetmiyor ve bunun anlamını yaşamıyorsa burada büyük bir eksiklik vardır." 

Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda 19 Mayıs töreni - 5

Törenin ardından siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da Cumhuriyet Anıtı’na çelenk koydu.

Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda 19 Mayıs töreni - 6
Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda 19 Mayıs töreni - 7
Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda 19 Mayıs töreni - 8
Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda 19 Mayıs töreni - 9
Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda 19 Mayıs töreni - 10
Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda 19 Mayıs töreni - 11
Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda 19 Mayıs töreni - 12
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