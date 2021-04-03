Taksim Meydanı turistlere kaldı

Corona virüs tedbirleri kapsamında yüksek riskli il grubunda bulunan 58 şehirde dün akşam 21.00'den itibaren 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kısıtlama nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde gezen turistler , güvercinlere yem vererek fotoğraf çektirdi.

Bazı turistler de gezi otobüslerine binerek İstanbul turu yaptı.