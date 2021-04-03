Taksim Meydanı turistlere kaldı

Corona virüs tedbirleri kapsamında, kırmızı kategorideki 58 şehirde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Cuma akşamı 21.00'de başladı. Kısıtlama nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı.

DHA 03.04.2021 - 09:43

Taksim Meydanı turistlere kaldı - 1
Corona virüs tedbirleri kapsamında yüksek riskli il grubunda bulunan 58 şehirde dün akşam 21.00'den itibaren 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Taksim Meydanı turistlere kaldı - 2
Kısıtlama nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı.
Taksim Meydanı turistlere kaldı - 3
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde gezen turistler, güvercinlere yem vererek fotoğraf çektirdi.
Taksim Meydanı turistlere kaldı - 4
Bazı turistler de gezi otobüslerine binerek İstanbul turu yaptı.
Taksim Meydanı turistlere kaldı - 5
Taksim Meydanı turistlere kaldı - 6
Taksim Meydanı turistlere kaldı - 7
Taksim Meydanı turistlere kaldı - 8

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER