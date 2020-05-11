Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde iş yerleri açılıyor

Kontrollü sosyal hayata geçişle beraber Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde bulunan birçok iş yeninden açılmaya başlandı. Sabahın erken saatlerinden açılan iş yerlerinde detaylı hijyen çalışmaları gerçekleştirildi. Taksim Meydanı’nda bulunan bir çok dönerci de uzun sürenin ardından kepenklerini açtı. Uzun bir aranın ardından çalışmaya başlayan bir iş yeri çalışanı, “Allah’ın izniyle uzun bir aradan sonra bugün dükkanımızı açtık. Önlemlerimizi de aldık. Nasip olursa artık çalışacağız, iki aydır yatıyorduk. İnşallah hayırlısı olur” dedi.