Taksim Meydanı'nda polisi alarma geçiren olay (Bıçakla kendine zarar verdi)

Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı önüne gelen bir kişi, bıçakla kendine zarar vermeye başlayınca emniyet güçleri alarma geçti. Dakikalarca kendine zarar veren kişi, ekiplerin ikna çabaları sonucu teslim oldu. Hareketli anlar kameralara yansırken, polis söz konusu kişiyi gözaltına aldı.

Taksim Meydanı'nda polisi alarma geçiren olay (Bıçakla kendine zarar verdi) - 1

Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı önünde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde bir kişi elindeki bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Etrafa bağıran şahsı gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Taksim Meydanı'nda polisi alarma geçiren olay (Bıçakla kendine zarar verdi) - 2

Olay yerine gelen polis ekipleri ikna çalışmalarına başlarken, özel harekat polisleri de hazırda bekledi.

Taksim Meydanı'nda polisi alarma geçiren olay (Bıçakla kendine zarar verdi) - 3

Dakikalarca kendini yaralayan söz konusu kişi, ekipleri çalışması sonucu ikna edildi.

Taksim Meydanı'nda polisi alarma geçiren olay (Bıçakla kendine zarar verdi) - 4

Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Taksim Meydanı'nda polisi alarma geçiren olay (Bıçakla kendine zarar verdi) - 5

Kimliği öğrenilemeyen kişi olayın ardından önce gözaltına alındı, sonrasında tedavisi için hastaneye sevk edildi.

Taksim Meydanı'nda polisi alarma geçiren olay (Bıçakla kendine zarar verdi) - 6
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