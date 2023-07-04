Taksim Meydanı'nda polisi alarma geçiren olay (Bıçakla kendine zarar verdi)
Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı önüne gelen bir kişi, bıçakla kendine zarar vermeye başlayınca emniyet güçleri alarma geçti. Dakikalarca kendine zarar veren kişi, ekiplerin ikna çabaları sonucu teslim oldu. Hareketli anlar kameralara yansırken, polis söz konusu kişiyi gözaltına aldı.
Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı önünde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde bir kişi elindeki bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Etrafa bağıran şahsı gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.