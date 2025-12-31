Taksim Meydanı'nda yılbaşı hazırlıkları. Demir bariyerler getirildi, yollar kapatıldı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Beyoğlu'nda kapatılan yollar şöyle:

- İstiklal Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

- Takı Zafer Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

- Sıraselviler Caddesi (Hocazade Sokak ile Taksim Meydan arasında kalan kısmı),

- Asmalı Mescit Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

- Dünya Sağlık Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

- Osmanlı Sokak ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar,

- Zambak Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

- Atıf Yılmaz Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

- Balo Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

- Yeni Çarşı Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

- Turnacıbaşı Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

- Meşelik Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

- Sadri Alışık Sokaktan ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

- Aslan Yatağı Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

- Kazancı Yokuşu ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

- Hamalbaşı Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

- Meşrutiyet Caddesi (Karayel Sokak ile Hamalbaşı Caddesi arasında kalan kısmı),

- İlk Belediye Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

- Ensiz Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

- Kumbaracı Yokuşu ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

- Postacılar Sokak ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

- Yolcuzade İskender Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

- Sadi Konuralp Caddesi ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar,

- Refik Saydam Caddesi Taksim istikameti (Tek yön saat 22:00 itibariyle),

- Tarlabaşı Bulvarı Taksim istikameti (Tek yön saat 22:00 itibariyle)

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

- Tarlabaşı Bulvarı Unkapanı istikameti Meclis-i Mebusan Caddesi,

- Meclis-i Mebusan Caddesi,

- Mete Caddesi,

- İnönü Caddesi,

- Kemeraltı Caddesi,

- Refik Saydam Caddesi Unkapanı istikameti,

- Tersane Caddesi,

- Evliya Çelebi Caddesi.