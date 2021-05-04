Taksim ve Eminönü'nde turist yoğunluğu

Türkiye genelinde corona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle meydanlar turistlere kaldı. Eminönü ve Taksim'de yoğunluk yaşandı. Bazı turistlerin sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı görüldü.
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DHA 04.05.2021 - 17:16
İstanbul'da corona virüsle mücadele kapsamında uygulanan kapanma ile birlikte İstiklal Caddesi turistlere kaldı.
Yoğunluk yaşanan caddede, turistler sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal etti.
Aynı şekilde Eminönü'nde de turist yoğunluğu yaşandı.
Normal günlere göre daha sakin olan Eminönü'nde de bazı turistlerin maske tamadığı görüldü.
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