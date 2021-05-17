Taksim'de gasbedilen Ummanlı turist gözyaşlarına boğuldu

İstanbul'da İstiklal Caddesi'ne gezmeye çıkan Ummanlı turist, kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi tarafından götürüldüğü iş yerinde başına tabanca kabzası ile vurularak gasbedildi. Göz yaşlarına boğulan Halife Safara, çalınan 10 bin dolarının bulunması için polislerden yardım istedi.

DHA 17.05.2021 - 10:27 | Son Güncelleme : 17.05.2021 - 10:29

Taksim'de gasbedilen Ummanlı turist gözyaşlarına boğuldu - 1
Turist olarak Türkiye'ye gelen Ummanlı Halife Safara, İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın son gününde İstiklal Caddesi'ne gezmeye çıktı.
Taksim'de gasbedilen Ummanlı turist gözyaşlarına boğuldu - 2
Bu sırada Safara'nın yanına yaklaşan kimlikleri belirsiz 2 kişi, polis olduklarını söyleyip, pasaport kontrolü yaptı.
Taksim'de gasbedilen Ummanlı turist gözyaşlarına boğuldu - 3
Ardından da Safara'yı bir iş yerine sokup, başına tabanca kabzasıyla vurdular. Üzerindeki 10 bin doları alıp, kaçtılar.
Taksim'de gasbedilen Ummanlı turist gözyaşlarına boğuldu - 4
İhbar üzerine gelen polislere gözyaşı içerisinde yaşadıklarını anlatan Halife Safara, şüphelilerin ve parasının bulunmasını istedi.
Taksim'de gasbedilen Ummanlı turist gözyaşlarına boğuldu - 5
Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Taksim'de gasbedilen Ummanlı turist gözyaşlarına boğuldu - 6
Taksim'de gasbedilen Ummanlı turist gözyaşlarına boğuldu - 7
Taksim'de gasbedilen Ummanlı turist gözyaşlarına boğuldu - 8

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