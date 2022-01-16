Taksim’de adım atacak yer kalmadı

Dün akşam saatlerinde İstanbul genelinde etkili olan kar yağışının ardından bugün güneşin kendini göstermesiyle Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi’nde adım atacak yer kalmadı. Bir kişinin ise 600 watt elektriğe rağmen Nostaljik Tramvayın üzerine çıkarak seyahat etmesi yürekleri ağza getirdi.

Haberler - İHA 16.01.2022 - 16:58

Taksim’de adım atacak yer kalmadı - 1

genelinde dün akşam yağan kar bugün yerini güneşli havaya bıraktı.

Taksim’de adım atacak yer kalmadı - 2

Ocak ayında güneşli havayı ve hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar Meydan’a ve İstiklal Caddesi’ne akın etti.

Taksim’de adım atacak yer kalmadı - 3

Yazdan kalma günleri aratmayan Taksim’de adım atacak yer kalmadı.

Taksim’de adım atacak yer kalmadı - 4

Artan vakaların etkisine rağmen oldukça kalabalık olan İstiklal Caddesi’nde ambulans bile ilerlemekte zorlandı.

Taksim’de adım atacak yer kalmadı - 5

Bir kişinin ise 600 watt elektriğe rağmen Nostaljik Tramvayın üzerine çıkarak seyahat etmesi yürekleri ağza getirdi.

Taksim’de adım atacak yer kalmadı - 6

Kameralar tarafından görüntülenen şahıs herhangi bir kazaya neden olmadan ve yara almadan yolculuğuna devam etti.

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