Taksim’de dehşet anları: Metrelerce yüksekten yola atladı
İstanbul Taksim’de annesiyle tartışan bir genç, kendisini yüksekten Taksim Meydanı Cumhuriyet Alt Geçidi’ne bıraktı. Metrelerce yüksekten düşen genç ağır yaralanırken, anne sinir krizi geçirdi. Furkan K. isimli gencin, yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.
Taksim’de annesiyle tartışan bir kişi, kendisini meydan bölümünden Taksim Meydanı Cumhuriyet Alt Geçidi’ne bıraktı.Olay, önceki hafta pazar günü saat 02.50 sıralarında Taksim Meydanı Cumhuriyet Alt Geçidi’nde meydana geldi.