Taksim’de dehşet anları: Metrelerce yüksekten yola atladı

İstanbul Taksim’de annesiyle tartışan bir genç, kendisini yüksekten Taksim Meydanı Cumhuriyet Alt Geçidi’ne bıraktı. Metrelerce yüksekten düşen genç ağır yaralanırken, anne sinir krizi geçirdi. Furkan K. isimli gencin, yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Taksim’de dehşet anları: Metrelerce yüksekten yola atladı - 1

Taksim’de annesiyle tartışan bir kişi, kendisini meydan bölümünden Taksim Meydanı Cumhuriyet Alt Geçidi’ne bıraktı.

Olay, önceki hafta pazar günü saat 02.50 sıralarında Taksim Meydanı Cumhuriyet Alt Geçidi’nde meydana geldi.

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Taksim’de dehşet anları: Metrelerce yüksekten yola atladı - 2

Edinilen bilgiye göre Furkan K. isimli bir genç ile annesi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Sözlü tartışmanın gittikçe şiddetlenmesinin ardından Furkan K. sinirlerine hakim olamayarak kendisini tartışmanın yaşandığı üst geçitten aşağıya bıraktı.
Taksim’de dehşet anları: Metrelerce yüksekten yola atladı - 3

Metrelerce yüksekten düşen genç ağır yaralandı.

Olay yerine gelen ambulans ekipleri Furkan K.’yi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırırken, tedavinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.
Taksim’de dehşet anları: Metrelerce yüksekten yola atladı - 4

Yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Taksim’de dehşet anları: Metrelerce yüksekten yola atladı - 5
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