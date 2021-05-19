Taksim'de dikkat çeken kalabalık

Tam kapanmanın ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi tatilde vatandaşlar sokaklara akın etti.

Yoğunluğun yaşandığı yerlerden biri de İstiklal Caddesiydi.

Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan caddede "iğne atsan yere düşmez" dedirten bir kalabalık vardı.