Taksim'de dikkat çeken kalabalık

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda İstiklal Caddesi’nde yoğunluk yaşandı. Cadde bu görüntüsüyle pandemi öncesi halini hatırlattı.

İHA 19.05.2021 - 17:09

Taksim'de dikkat çeken kalabalık - 1

Tam kapanmanın ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi tatilde vatandaşlar sokaklara akın etti.

Taksim'de dikkat çeken kalabalık - 2
Yoğunluğun yaşandığı yerlerden biri de İstiklal Caddesiydi.
Taksim'de dikkat çeken kalabalık - 3
Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan caddede "iğne atsan yere düşmez" dedirten bir kalabalık vardı.
Taksim'de dikkat çeken kalabalık - 4
İstiklal Caddesi bu görüntüsüyle pandemi öncesi halini aratmadı.
Taksim'de dikkat çeken kalabalık - 5
Taksim'de dikkat çeken kalabalık - 6
Taksim'de dikkat çeken kalabalık - 7
Taksim'de dikkat çeken kalabalık - 8
Taksim'de dikkat çeken kalabalık - 9
Taksim'de dikkat çeken kalabalık - 10
Taksim'de dikkat çeken kalabalık - 11
Taksim'de dikkat çeken kalabalık - 12
Taksim'de dikkat çeken kalabalık - 13
Taksim'de dikkat çeken kalabalık - 14
Taksim'de dikkat çeken kalabalık - 15

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