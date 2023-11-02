Taksim’de film gibi olay | Korsan taksicinin parasını çalıp, “Ben Robin Hood’um” diyerek dağıttı (Akıl hastanesine yatırıldı)
Taksim’de film gibi bir olay yaşandı. Korsan taksicilik yapan adamı silah zoruyla alıkoyan 3 kişi, 15 bin lirasını çaldı. Saldırganlardan biri çaldıkları parayı İstiklal Caddesi’nde “Ben Robin Hood’um.” diyerek dağıttı. Polis, olayı gerçekleştiren 3 kişiyi gözaltına alırken, “Ben Robin Hood’um.” diyerek paraları dağıttığını kabul eden Yiğit E., ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırıldı.
İstanbul’da korsan taksiciyi kaçıran 3 kişi, adamın parasına silah zoruyla el koyup, İstiklal Caddesi’nde dağıttı. Polis olayı gerçekleştiren 3 kişiyi gözaltına alırken, şüphelilerden biri ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırıldı.