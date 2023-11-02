Taksim’de film gibi olay | Korsan taksicinin parasını çalıp, “Ben Robin Hood’um” diyerek dağıttı (Akıl hastanesine yatırıldı)

Olay, önceki hafta Pazar günü saat 23.15 sıralarında İstiklal Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, korsan taksicilik yapan Nurullah K. olay günü Küçükçekmece’den aracına 3 kişi aldı.

Şüphelilerden biri araca biner binmez Nurullah K.’ye silah doğrultarak “Biz ne istersek onu yapacaksın, yoksa seni öldürürüm.” diye tehdit etti.