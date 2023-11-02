Taksim’de film gibi olay | Korsan taksicinin parasını çalıp, “Ben Robin Hood’um” diyerek dağıttı (Akıl hastanesine yatırıldı)

Taksim’de film gibi bir olay yaşandı. Korsan taksicilik yapan adamı silah zoruyla alıkoyan 3 kişi, 15 bin lirasını çaldı. Saldırganlardan biri çaldıkları parayı İstiklal Caddesi’nde “Ben Robin Hood’um.” diyerek dağıttı. Polis, olayı gerçekleştiren 3 kişiyi gözaltına alırken, “Ben Robin Hood’um.” diyerek paraları dağıttığını kabul eden Yiğit E., ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırıldı.

Taksim’de film gibi olay | Korsan taksicinin parasını çalıp, “Ben Robin Hood’um” diyerek dağıttı (Akıl hastanesine yatırıldı) - 1

İstanbul’da korsan taksiciyi kaçıran 3 kişi, adamın parasına silah zoruyla el koyup, İstiklal Caddesi’nde dağıttı. Polis olayı gerçekleştiren 3 kişiyi gözaltına alırken, şüphelilerden biri ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Taksim’de film gibi olay | Korsan taksicinin parasını çalıp, “Ben Robin Hood’um” diyerek dağıttı (Akıl hastanesine yatırıldı) - 2

Olay, önceki hafta Pazar günü saat 23.15 sıralarında İstiklal Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, korsan taksicilik yapan Nurullah K. olay günü Küçükçekmece’den aracına 3 kişi aldı.

Şüphelilerden biri araca biner binmez Nurullah K.’ye silah doğrultarak “Biz ne istersek onu yapacaksın, yoksa seni öldürürüm.” diye tehdit etti.
Taksim’de film gibi olay | Korsan taksicinin parasını çalıp, “Ben Robin Hood’um” diyerek dağıttı (Akıl hastanesine yatırıldı) - 3

Ardından saldırganlardan biri Sefaköy'de araçtan inerken, Nurullah K. kendisini alıkoyan 2 kişiyle birlikte Taksim’e doğru yola koyuldu.

O esnada Nurullah K.’nın bacağına silah dayayarak gasp ettiği cep telefonundan banka hesabına girip, hesapta bulunan 15 bin lirayı kendi hesabına aktardı.

Aracı Taksim’de otoparka park eden ettiren saldırganlar, alıkoydukları Nurullah K. ile birlikte ATM’ye gidip gasp ettikleri parayı çekti.

Taksim’de film gibi olay | Korsan taksicinin parasını çalıp, “Ben Robin Hood’um” diyerek dağıttı (Akıl hastanesine yatırıldı) - 4

“BEN ROBIN HOOD’UM”

Saldırganlar ardından parayı cadde üzerinde önüne gelene “Ben Robin Hood’um.” diyerek dağıttı.

Yaklaşık 9 bin lirayı bu şekilde caddedeki esnafa dağıtan saldırganın yanından kurtulan Nurullah K., gördüğü polislerden yardım istedi.

O arada da saldırganlar kaçarak kayıplara karıştı.
Taksim’de film gibi olay | Korsan taksicinin parasını çalıp, “Ben Robin Hood’um” diyerek dağıttı (Akıl hastanesine yatırıldı) - 5

Olayla ilgili konuşan, görgü tanığı Engin Acur, “Arkadaşımın yanına bir adam gelmiş ve 200 TL vermiş. ‘Al bu parayı, garibanlara dağıt. Ben Robin Hood’um’ demiş. Ardından parayı dağıta dağıta yürümeye devam etmiş.” ifadelerini kullandı.

Bölge esnafı Mahmut Karapınar ise şüphelilerden birinin kendisine 200 lira verdiğini söyledi.

“Bu parayı ‘Hayrına birisine verebilir misin?’ dedi. Vereceğimi söyleyerek adama söz verdim. O para hala cüzdanımda duruyor.” diyen Karapınar, cüzdanında duran parayı gösterdi.

Taksim’de film gibi olay | Korsan taksicinin parasını çalıp, “Ben Robin Hood’um” diyerek dağıttı (Akıl hastanesine yatırıldı) - 6

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul polisi, Nurullah K.’nın aracında arama yaptı. Aracın sağ ön koltuğunda bulunan silaha el koyan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Onlarca saatlik görüntüyü izleyen ekipler, olayı gerçekleştirenlerin, 5 adet suç kaydı bulunan Yiğit E. ve Murat A. ile Emir A. olduğunu tespit etti.

Polis, 3 kişiyi Küçükçekmece’de gözaltına aldı.
Taksim’de film gibi olay | Korsan taksicinin parasını çalıp, “Ben Robin Hood’um” diyerek dağıttı (Akıl hastanesine yatırıldı) - 7

“ROBIN HOOD” AKIL HASTANESİNE YATIRILDI

Gözaltına alınan Yiğit E. emniyete götürülerek ifadesi alındı. Paraları dağıtmak için gasp ettiğini ve kendisini “Robin Hood” olarak kabullendiğini söyleyen Yiğit E. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak, ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırıldı.

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