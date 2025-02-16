Taksim’de fotoğraf çeken turist neye uğradığını şaşırdı: Alır almaz selfie yapmış!

Taksim’de gezen Endonezyalı bir turist, arkadaşının fotoğrafını çektiği sırada kapkaça uğradı. Elinden cep telefonu çalınan ve yere düşen kadın, ayağa kalkıp hırsızı bir süre kovaladı. İzini kaybettiren hırsız, polis tarafından yakalandı. Çalınan telefonda, hırsızın selfie yaptığı fotoğrafı çıktı.

Taksim’de fotoğraf çeken turist neye uğradığını şaşırdı: Alır almaz selfie yapmış! - 1

İstanbul Taksim’de arkadaşının fotoğrafını çeken turist, kapkaça uğradı.

Olay, 11 Şubat Salı günü saat 22.15 sıralarında Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Taksim’de fotoğraf çeken turist neye uğradığını şaşırdı: Alır almaz selfie yapmış! - 2

Edinilen bilgiye göre bir süre Türkiye’ye gelen Endonezyalı Maila Zulaeva F. (22), arkadaşlarıyla Taksim’e gitti.

Caddede yürüyen üç arkadaştan biri, Maila Zulaeva F.’den fotoğrafını çekmesini istedi.

Taksim’de fotoğraf çeken turist neye uğradığını şaşırdı: Alır almaz selfie yapmış! - 3

Kadın turist fotoğraf çekeceği sırada yanına yaklaşan bir şüpheli tarafından cep telefonu çalındı.

Taksim’de fotoğraf çeken turist neye uğradığını şaşırdı: Alır almaz selfie yapmış! - 4

Neye uğradığına şaşıran kadın önce yere düştü ardından kalkıp şüpheliyi bir süre kovaladı.

Şüpheli ara sokaklarda gözden kayboldu.

Taksim’de fotoğraf çeken turist neye uğradığını şaşırdı: Alır almaz selfie yapmış! - 5

HIRSIZ MEYDANDAKİ SEYYAR SATICI ÇIKTI

Olayın ardından kadın turistin şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Taksim Meydanı’nda seyyar satıcılık yapan Eyüp K. (24) olduğunu tespit etti.

Devam eden çalışmalarda şüpheli, Dolapdere’de yakalandı.

Olayı itiraf eden Eyüp K., 30 bin lira değerindeki cep telefonunu, bir telefoncuya 200 lira karşılığında sattığını söyledi.

İş yerine giden polis, cep telefonunu geri alarak çalıntı telefonu satın alan Azad Ö.’yü (23) de gözaltına aldı.

Taksim’de fotoğraf çeken turist neye uğradığını şaşırdı: Alır almaz selfie yapmış! - 6

ÇALDIĞI TELEFONLA SELFİE YAPMIŞ

Diğer yandan cep telefonunda inceleme yapan polis ekipleri, telefonun fotoğraf galerisinde şüphelinin fotoğrafına rastladı.

Şüphelinin çaldığı cep telefonuyla kendi fotoğrafını çektiği ortaya çıktı.

Telefon kadın turiste teslim ediliken, emniyette ifadesi alınan ve adli işlemleri tamamlanan Eyüp K. adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece kapkaç suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Taksim’de fotoğraf çeken turist neye uğradığını şaşırdı: Alır almaz selfie yapmış! - 7

KAPKAÇÇININ 12, TELEFONU ALANIN 7 SUÇ KAYDI VAR

Suç eşyasını satın alma suçlamasıyla hakkında adli işlem başlatılan telefoncu Azad Ö. ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Diğer yandan Eyüp K.’nin poliste 12, Azad Ö.’nün ise poliste daha önceden 7 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
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