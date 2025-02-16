Taksim’de fotoğraf çeken turist neye uğradığını şaşırdı: Alır almaz selfie yapmış!
Taksim’de gezen Endonezyalı bir turist, arkadaşının fotoğrafını çektiği sırada kapkaça uğradı. Elinden cep telefonu çalınan ve yere düşen kadın, ayağa kalkıp hırsızı bir süre kovaladı. İzini kaybettiren hırsız, polis tarafından yakalandı. Çalınan telefonda, hırsızın selfie yaptığı fotoğrafı çıktı.
İstanbul Taksim’de arkadaşının fotoğrafını çeken turist, kapkaça uğradı.Olay, 11 Şubat Salı günü saat 22.15 sıralarında Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi.