Taksim’de fotoğraf çeken turist neye uğradığını şaşırdı: Alır almaz selfie yapmış!

KAPKAÇÇININ 12, TELEFONU ALANIN 7 SUÇ KAYDI VAR

Suç eşyasını satın alma suçlamasıyla hakkında adli işlem başlatılan telefoncu Azad Ö. ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Diğer yandan Eyüp K.’nin poliste 12, Azad Ö.’nün ise poliste daha önceden 7 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.