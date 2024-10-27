Taksim'de gece kulübüne çöktüler! Spiral makinesiyle kilidi kırıp içeri girdiler
Taksim'de sahibi oldukları gece kulübünü, gelirden pay alma karşılığında işletmeleri için ortağının arkadaşlarına devreden iki kişi ödemeyi alamadı. Silahlı olaylar olunca mühürlenen mekan, sahibi iki kişi tarafından tekrardan açıldı ancak mekana gelen silahlı kişiler tehdit ederek gelire el koyunca sahipleri mekana kilit vurdu. Silahlı kişiler bu kez de kaynak makinesiyle asma kilidi kırarak mekanı gasbetti. Sahiplerinin şikayeti üzerine mekanı gasp eden 6 şüpheli Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı.
İstanbul Taksim'de asma kilidi kesip gece kulübüne el koydular.