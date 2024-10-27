Taksim'de gece kulübüne çöktüler! Spiral makinesiyle kilidi kırıp içeri girdiler

Taksim'de sahibi oldukları gece kulübünü, gelirden pay alma karşılığında işletmeleri için ortağının arkadaşlarına devreden iki kişi ödemeyi alamadı. Silahlı olaylar olunca mühürlenen mekan, sahibi iki kişi tarafından tekrardan açıldı ancak mekana gelen silahlı kişiler tehdit ederek gelire el koyunca sahipleri mekana kilit vurdu. Silahlı kişiler bu kez de kaynak makinesiyle asma kilidi kırarak mekanı gasbetti. Sahiplerinin şikayeti üzerine mekanı gasp eden 6 şüpheli Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı.

Taksim'de gece kulübüne çöktüler! Spiral makinesiyle kilidi kırıp içeri girdiler - 1

İstanbul Taksim'de asma kilidi kesip gece kulübüne el koydular.

TÜRKİYE HABERLERİ

Taksim'de gece kulübüne çöktüler! Spiral makinesiyle kilidi kırıp içeri girdiler - 2

Olay, geçtiğimiz 15 Ekim Salı günü saat 13.00 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Savaş A. (37) ve Barış A. (36) sahibi oldukları mekanı, kendilerine aylık kişi başı 40 bin lira pay verme karşılığında mekanın yüzde 5 ortağı olan Erdem S.'nin arkadaşları Ferdi T. (26) ve Malik T.'ye (27) devretti.

Taksim'de gece kulübüne çöktüler! Spiral makinesiyle kilidi kırıp içeri girdiler - 3

Bir süre mekanı işleten Ferdi T. ve Malik T. kazançtan pay vermezken mekan da silahlı olaylar yaşandığı için mühürlendi.

Taksim'de gece kulübüne çöktüler! Spiral makinesiyle kilidi kırıp içeri girdiler - 4

SİLAH ÇEKİP KASAYA EL KOYDULAR

Savaş A. ve Barış A.'nın gece kulübünü tekrar açtığını öğrenen Ferdi T. ve Malik T., adamları Serhat T. (24) ile Emirhan A.'yı (19) gece saatlerinde mekana gönderdi.

Gece Kulübünün artık kendilerine ait olduğunu söyleyerek silahla tehdit eden Serhat T. bütün hesapları ve kasadaki paraları aldı.

Bunun üzerine Savaş A. ve Barış A. kendi işletmelerine kilit vurmak zorunda kaldı.

Taksim'de gece kulübüne çöktüler! Spiral makinesiyle kilidi kırıp içeri girdiler - 5

SPİRALLE KİLİDİ KESİP MEKANI GASBETTİLER

Kilit vurulmasına rağmen mekana gelen Serhat T., Emirhan A., Abdullah Ç. (32) ve Erdal G. (36), spiral yardımıyla kapının kilidini keserek iş yerini gasbetti.

Gece kulübünün sahipleri Savaş A. ve Barış A.'nın şikayetçi olmasının ardından çalışma yapan Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Taksim'de gece kulübüne çöktüler! Spiral makinesiyle kilidi kırıp içeri girdiler - 6

Yapılan operasyonla gözaltına alınan Serhat T., Emirhan A., Abdullah Ç. ve Erdal G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Taksim'de gece kulübüne çöktüler! Spiral makinesiyle kilidi kırıp içeri girdiler - 7

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkartılan Serhat T. 'gasp' suçundan tutuklanırken, Emirhan A., Erdal G. ve Abdullah Ç. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olaydan 1 hafta sonra ise Ferdi T. ve Malik T. polis tarafından yakalandı.

Taksim'de gece kulübüne çöktüler! Spiral makinesiyle kilidi kırıp içeri girdiler - 8

Adliyeye sevk edilen Ferdi T. tutuklanırken, Malik T. adli kontrolle serbest kaldı.

Öte yandan Ferdi T.'nin 10 adet, Malik T.'nin 14 adet, Serhat T.'nin 15 adet, Emirhan A.'nın 4 adet, Abdullah Ç.'nin 6 adet, Erdal G.'nin ise 20 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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