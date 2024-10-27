Taksim'de gece kulübüne çöktüler! Spiral makinesiyle kilidi kırıp içeri girdiler

SİLAH ÇEKİP KASAYA EL KOYDULAR

Savaş A. ve Barış A.'nın gece kulübünü tekrar açtığını öğrenen Ferdi T. ve Malik T., adamları Serhat T. (24) ile Emirhan A.'yı (19) gece saatlerinde mekana gönderdi.

Gece Kulübünün artık kendilerine ait olduğunu söyleyerek silahla tehdit eden Serhat T. bütün hesapları ve kasadaki paraları aldı.

Bunun üzerine Savaş A. ve Barış A. kendi işletmelerine kilit vurmak zorunda kaldı.