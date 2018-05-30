NTV

Taksim'de Gezi Parkı olaylarının yıldönümü için önlem

Anadolu Ajansı

Gezi Parkı odaklı eylemlerin 5. yılı nedeniyle parkın etrafı demir bariyerlerle kapatılmaya başlandı.

  • 1

    Gezi Parkı odaklı olayların 5. yılı sebebiyle Taksim'de güvenlik önlemleri alınıyor.
  • 2

    Polis ekipleri, 2013'te yaşanan olayların 5. yılı nedeniyle yapılabilecek olası eylemler için Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresinde güvenlik önlemi almaya başladı.
  • 3

    Ekipler tarafından Gezi Parkı'nın çevresi bariyerlerle kapatılıyor.
  • 4

    Şu an için Gezi Parkı'na vatandaşların giriş çıkışına izin veriliyor.
  • 5

    Öte yandan Gezi Parkı'nda bir TOMA ve bir midibüs hazır bekletiliyor.
  • 6

  • 7

  • 8

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin