Taksim'de Gezi Parkı olaylarının yıldönümü için önlem
Anadolu Ajansı
Gezi Parkı odaklı eylemlerin 5. yılı nedeniyle parkın etrafı demir bariyerlerle kapatılmaya başlandı.
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1Gezi Parkı odaklı olayların 5. yılı sebebiyle Taksim'de güvenlik önlemleri alınıyor.
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2Polis ekipleri, 2013'te yaşanan olayların 5. yılı nedeniyle yapılabilecek olası eylemler için Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresinde güvenlik önlemi almaya başladı.
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3Ekipler tarafından Gezi Parkı'nın çevresi bariyerlerle kapatılıyor.
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4Şu an için Gezi Parkı'na vatandaşların giriş çıkışına izin veriliyor.
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5Öte yandan Gezi Parkı'nda bir TOMA ve bir midibüs hazır bekletiliyor.
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