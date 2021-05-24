Taksim'de ikinci soyunma vakası

Taksim Meydanı'nda erkek arkadaş yüzünden saç başa kavga eden iki Faslı kadını, polis ayırdı. Olayın dikkat çeken tarafıysa, kadın turistlerden biri gözaltına alınmamak için soyundu. Taksim Medyanı bir hafta içinde iki Faslı kadının soyunmasına tanık oldu.

DHA 24.05.2021 - 13:17

Taksim'de ikinci soyunma vakası - 1
Faslı kadınlar, iddiaya göre erkek arkadaş meselesinden Taksim Medyanı'nın ortasında tartışmaya başladı.
Taksim'de ikinci soyunma vakası - 2
Hızla kavgaya dönen tartışmada kadınlar birbirlerini saçlarından tutup yere vurdu.
Taksim'de ikinci soyunma vakası - 3
Olaya polis ekipleri müdahale ederek kadınları güçlükle ayırdı.
Taksim'de ikinci soyunma vakası - 4
Polis, iki kadını ifade için polis merkezine götürmek istedi.
Taksim'de ikinci soyunma vakası - 5
Polis aracına binmemek için direnen kadın, yönteminin işe yaramadığını görünce de soyundu.
Taksim'de ikinci soyunma vakası - 6
İkna sonucu giyinen kadın, gözaltına alındı.
Taksim'de ikinci soyunma vakası - 7
Geçen hafta da madde aldığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Faslı kadın Taksim Medya'nında çırılçıplak soyunmuştu.
Taksim'de ikinci soyunma vakası - 8
Taksim'de ikinci soyunma vakası - 9
Taksim'de ikinci soyunma vakası - 10

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