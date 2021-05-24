Taksim'de ikinci soyunma vakası

Faslı kadınlar, iddiaya göre erkek arkadaş meselesinden Taksim Medyanı'nın ortasında tartışmaya başladı.

Olaya polis ekipleri müdahale ederek kadınları güçlükle ayırdı.

Polis, iki kadını ifade için polis merkezine götürmek istedi.

Polis aracına binmemek için direnen kadın, yönteminin işe yaramadığını görünce de soyundu.

Geçen hafta da madde aldığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Faslı kadın Taksim Medya'nında çırılçıplak soyunmuştu.