Taksim'de "Japon" ve adamları dehşet saçtı: Rehin alıp, iki gün boyunca dövdüler

Taksim'de "Japon" lakaplı bir kişi Recep İnce isimli adamı rehin alıp, iki gün boyunca dövdü.

Olay, Şubat ayında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre Antalya'da yaşayan evli ve iki çocuk babası Recep İnce, bir süre önce iflas etti ve bankaya 772 bin lira borçlandı.

Bu durumu öğrenen "Japon" lakaplı kişi, 16 Şubat'ta mesajlaşma uygulaması üzerinden İnce'yi arayarak borcunu kapatabileceğini söyledi.

Karşılığında kendisine teklif edilen 100 bin lirayı vermeyi kabul eden İnce, üç gün sonra Beyoğlu'ndaki buluşma adresine gitti.

Burada kendisini karşılayan bir kişi, İnce'yi içeri alarak arkasından kapıyı kilitledi.