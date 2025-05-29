Taksim'de "Japon" ve adamları dehşet saçtı: Rehin alıp, iki gün boyunca dövdüler

Taksim'de "Japon" lakaplı bir kişi ile adamları, Recep İnce isimli adamı icra borcunu silecekleri yalanıyla kandırıp rehin aldı. 100 bin lira isteyen şebeke üyeleri, İnce'yi iki gün boyunca dövdü.

Taksim'de "Japon" ve adamları dehşet saçtı: Rehin alıp, iki gün boyunca dövdüler - 1

Taksim'de "Japon" lakaplı bir kişi Recep İnce isimli adamı rehin alıp, iki gün boyunca dövdü.

Olay, Şubat ayında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre Antalya'da yaşayan evli ve iki çocuk babası Recep İnce, bir süre önce iflas etti ve bankaya 772 bin lira borçlandı.

Bu durumu öğrenen "Japon" lakaplı kişi, 16 Şubat'ta mesajlaşma uygulaması üzerinden İnce'yi arayarak borcunu kapatabileceğini söyledi.

Karşılığında kendisine teklif edilen 100 bin lirayı vermeyi kabul eden İnce, üç gün sonra Beyoğlu'ndaki buluşma adresine gitti.

Burada kendisini karşılayan bir kişi, İnce'yi içeri alarak arkasından kapıyı kilitledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Taksim'de "Japon" ve adamları dehşet saçtı: Rehin alıp, iki gün boyunca dövdüler - 2

EL VE AYAKLARINI BAĞLAYIP DÖVDÜLER

Bir süre sonra içeri giren dört kişi İnce'yi sopalarla dövdü.

İçlerinden başka bir şüpheli ise, elindeki bıçağı İnce'nin boğazına dayayıp cep telefonunu çaldı.

Telefonu aldıktan sonra tehditlere devam eden şüpheliler, İnce'ye 200 bin lira göndermesini söyledi.

Telefon ve banka şifrelerini şüphelilere vermek zorunda kalan İnce'nin, elleri ve ayakları bağlandı ağzı bantlandı.

İnce'nin hesabında para olmadığı için şüpheliler istediklerini alamadı.

Taksim'de "Japon" ve adamları dehşet saçtı: Rehin alıp, iki gün boyunca dövdüler - 3

"BENİ KAÇIRDILAR, POLİS GÖNDER"

İki gün boyunca tutulduğu yerde dövülen İnce'ye 10 bin lira vermesi karşılığında serbest bırakılması teklif edildi.

İnce'nin bunu kabul etmesi üzerine elleri çözülerek cep telefonu kendisine verildi.

Eşine mesajlaşma uygulaması üzerinden ulaşan İnce, şüphelilere "Hesap numarası göndereceğim." diyerek eşine "Beni kaçırdılar, bu adrese polis gönder." yazıp konum atarak mesajları kendi telefonundan sildi.

Bunun üzerine polisi arayan İnce'nin eşi A. İnce, eşinin rehin alındığını ve parayı getirmezse öldürüleceğini belirtip ihbarda bulundu.

Taksim'de "Japon" ve adamları dehşet saçtı: Rehin alıp, iki gün boyunca dövdüler - 4

POLİS OTELİ BASTI

İhbar üzerine harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İnce'nin alıkonulduğu otele baskın düzenledi.

Elleri ve ayakları bağlı olan İnce, polis tarafından kurtarıldı.

İnce'yi otelde alıkoyan dört şüpheli ise yakalandı.
Gözaltına alınan Şehmus G. (60), Veysel T. (18), Onur O. (24) ve E.T. (17), emniyete götürüldü.

Otelde yapılan aramada Recep İnce'nin cep telefonu ele geçirildi.

Dört şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Taksim'de "Japon" ve adamları dehşet saçtı: Rehin alıp, iki gün boyunca dövdüler - 5

"ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEK, AİLENİ ÖLDÜRÜRÜZ"

Olayın ardından mesajlaşma uygulaması üzerinden İnce’yi arayan "Japon" lakaplı kişi, ona dakikalarca küfür ederek hakarette bulundu.

İnce'nin şikayetini geri çekmesi için ailesinin öldürmekle tehdit edildiği telefon görüşmesi ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Diğer yandan olayın yaşandığı otel ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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