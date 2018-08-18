Taksim'de kadınlar birbirine girdi: 2 yaralı
DHA
İstanbul Beyoğlu'nda iki kadın arasında çıkan kavgaya erkekler de müdahale edince ortalık karıştı. Kavgada kafasında şişe kırılan bir kişi kanlar içinde kalırken bir kadın da elinden yaralandı.
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1İstiklal Caddesi Mis Sokak üzerinde Arap uyruklu iki kadın arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.
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2Saç baş birbirine giren kadınların kavgasına erkekler de karıştı.
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3Kavga sırasında kafasında şişe kırılan bir kişi kanlar içinde kaldı, bir kadın da elinden yaralandı.
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4Kavga sonrası tartışmaya devam eden kadınlar birbirinden uzaklaştırıldı.
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5Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri tarafları gözaltına alıp kafasında şişe kırılan yaralı için ambulans çağırdı.
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6Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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