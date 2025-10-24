Taksim'de korku evi kabusu | Genç kız dehşet anlarını anlattı: O sıra ölmekten korktum
İstanbul Taksim'de eğlenmek için gittiği korku evinde şiddet uygulanıp elektroşok verilen 24 yaşındaki Melike Günay, o an yaşadıklarını anlattı. Karanlıkta duramadığını söyleyen genç kız, "Ani hareketlerden korkuyorum, hayatımı mahvetti." diye konuştu.
İstanbul'da Melike Günay (24) isimli genç kız, altı arkadaşıyla eğlenmek amacıyla 19 Ekim Pazar günü saat 23.30 sıralarında Beyoğlu ilçesi Taksim’deki korku evine gitti. Burada Melike Günay ve arkadaş grubu çalışanlara, korku odalarında kendilerine temas edilmemesini istedi.