Taksim'de korku evi kabusu | Genç kız dehşet anlarını anlattı: O sıra ölmekten korktum

İstanbul Taksim'de eğlenmek için gittiği korku evinde şiddet uygulanıp elektroşok verilen 24 yaşındaki Melike Günay, o an yaşadıklarını anlattı. Karanlıkta duramadığını söyleyen genç kız, "Ani hareketlerden korkuyorum, hayatımı mahvetti." diye konuştu.

Taksim'de korku evi kabusu | Genç kız dehşet anlarını anlattı: O sıra ölmekten korktum - 1

İstanbul'da Melike Günay (24) isimli genç kız, altı arkadaşıyla eğlenmek amacıyla 19 Ekim Pazar günü saat 23.30 sıralarında Beyoğlu ilçesi Taksim’deki korku evine gitti. Burada Melike Günay ve arkadaş grubu çalışanlara, korku odalarında kendilerine temas edilmemesini istedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Taksim'de korku evi kabusu | Genç kız dehşet anlarını anlattı: O sıra ölmekten korktum - 2

SAÇINDAN TUTUP YERE YATIRDI, ELEKTROŞOKLA ÇARPTI

Çalışanlar da iddiaya göre gelen gruba, kendilerine temas edilmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine yedi arkadaştan altısı korku odalarına girerek vakit geçirmeye başladı. Arkadaş grubundan Günay’ın odasına giren bir korku evi çalışanı, genç kızı saçından ve boynundan tutarak yere yatırdı. Yerde de çenesini, boynunu ve ensesini sıkan çalışan daha sonra genç kıza iddiaya göre elindeki cihazla elektroşok uyguladı.

Taksim'de korku evi kabusu | Genç kız dehşet anlarını anlattı: O sıra ölmekten korktum - 3

DARP RAPORU ALDI

Seansın ardından işletmeden çıkan Melike Günay, hastaneye giderek darp raporu aldı. Kendisine temas edilmesini istemediği halde dokunularak dövüldüğünü ve elektroşok uygulandığını ifade eden Melike Günay, Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği'nde işletmeden ve çalışandan şikayetçi oldu. Günay’ın ifadesi ve güvenlik kamera görüntüleri doğrultusunda harekete geçen Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği polisleri, korku evindeki çalışan Baran T.'yi (18) gözaltına aldı.

Taksim'de korku evi kabusu | Genç kız dehşet anlarını anlattı: O sıra ölmekten korktum - 4

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Emniyetteki ifadesinde, işletmeye gelen müşterilere odaya girmeden önce temas yapılacağına dair bilgi verdiklerini söyleyen Baran T. hakkında "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan Baran T., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Diğer yandan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı işletmeyi mühürledi.

Taksim'de korku evi kabusu | Genç kız dehşet anlarını anlattı: O sıra ölmekten korktum - 5

"İSTEMİYORUM DEMEME RAĞMEN YAPTI"

Korku evinde yaşadıklarını anlatan Melike Günay, "Odaya gönderdikten sonra benim yanıma gelip beni sert bir şekilde yere indirip boğazımdan, ensemden, ağzımdan kapatıp sürekli yere indirme, yere yatırma, sırtıma elektroşok verdi. Ona, bana dokunmaması gerektiğini bunu istemediğimi defalarca belirtmeme rağmen bunu yaptı. Sırtım çok acıdı. Artık bir zamandan sonra boğuşmaktan çok fazla yoruldum. Ne olduğunu zaten hiç anlamadım." dedi.

Taksim'de korku evi kabusu | Genç kız dehşet anlarını anlattı: O sıra ölmekten korktum - 6

"SADECE BANA YAPILAN KASITLI BİR ŞEY"

Melike Günay, "Arkadaşlarıma zarar verilmemiş onların yanına gidilmemiş. Sadece bana yapılan kasıtlı bir şey var gibi. Hatta bazı insanlar eski sevgilin olabilir mi gibi şeyler söylediler." dedi.

"O SIRA ÖLMEKTEN GERÇEKTEN KORKTUM"

"Ben o sıra gerçekten ölmekten korktum." diyen genç kız şöyle devam etti:

"Bir zaman sonra dedim ki herhalde bu bir gerçek ben bir gerçeği yaşıyorum. O yüzden bu durum buraya geldi ve ilk girdiğimizde bana olan bakışları zaten hoşuma gitmedi arkadaşımı uyarmıştım bana olan bakışları hoşuma gitmedi diye.

Taksim'de korku evi kabusu | Genç kız dehşet anlarını anlattı: O sıra ölmekten korktum - 7

"HAYATIMI MAHVETTİ"

Şu an her gece yattığımda orada biraz daha kalsam başıma ne gelecekti diye düşünüyorum. Karanlıkta duramıyorum, ani hareketlerden korkuyorum. Benim hayatımı mahvetti gibi bir şey oldu aslında."

DAHA FAZLA GÖSTER