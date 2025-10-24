Taksim'de korku evi kabusu | Genç kız dehşet anlarını anlattı: O sıra ölmekten korktum

"SADECE BANA YAPILAN KASITLI BİR ŞEY"

Melike Günay, "Arkadaşlarıma zarar verilmemiş onların yanına gidilmemiş. Sadece bana yapılan kasıtlı bir şey var gibi. Hatta bazı insanlar eski sevgilin olabilir mi gibi şeyler söylediler." dedi.

"O SIRA ÖLMEKTEN GERÇEKTEN KORKTUM"

"Ben o sıra gerçekten ölmekten korktum." diyen genç kız şöyle devam etti:

"Bir zaman sonra dedim ki herhalde bu bir gerçek ben bir gerçeği yaşıyorum. O yüzden bu durum buraya geldi ve ilk girdiğimizde bana olan bakışları zaten hoşuma gitmedi arkadaşımı uyarmıştım bana olan bakışları hoşuma gitmedi diye.