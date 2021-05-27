Taksim'de kurtarma operasyonu: Metro asansöründe mahsur kaldılar

İstanbul Taksim'de füniküler hattındaki asansörde mahsur kalan iki kadın yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.

Taksim-Kabataş Füniküler hattının, Taksim istasyonundaki asansörün arızalanması sonucu iki kadın saat 11.00 sıralarında asansörde kaldı.

Asansörde kurtarma kapağı bulunmadığı için kurtarılamayan yolcular için saat 12.13 sularında itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışma süresince yolcuların sağlık kontrollerinin yapılabilmesi için alanda doktor ve psikolog da hazır bulundu.