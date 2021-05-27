Taksim'de kurtarma operasyonu: Metro asansöründe mahsur kaldılar

Taksim-Kabataş Füniküler hattının asansörü arıza yaptı. Mahsur kalan iki kadın, itfaiyenin 3 saat süren çalışmasının ardından kurtarılabildi.

DHA 27.05.2021 - 14:38

Taksim'de kurtarma operasyonu: Metro asansöründe mahsur kaldılar - 1
İstanbul Taksim'de füniküler hattındaki asansörde mahsur kalan iki kadın yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.
Taksim'de kurtarma operasyonu: Metro asansöründe mahsur kaldılar - 2
Taksim-Kabataş Füniküler hattının, Taksim istasyonundaki asansörün arızalanması sonucu iki kadın saat 11.00 sıralarında asansörde kaldı.

Taksim'de kurtarma operasyonu: Metro asansöründe mahsur kaldılar - 3
Asansörde kurtarma kapağı bulunmadığı için kurtarılamayan yolcular için saat 12.13 sularında itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.
Taksim'de kurtarma operasyonu: Metro asansöründe mahsur kaldılar - 4
Çalışma süresince yolcuların sağlık kontrollerinin yapılabilmesi için alanda doktor ve psikolog da hazır bulundu.
Taksim'de kurtarma operasyonu: Metro asansöründe mahsur kaldılar - 5
Sakinliklerini korudukları belirlenen yolcular için istanbul itfaiyesi 'caraskal' adı verilen vinç yönetimiyle kurtarma operasyonu devam etti.
Taksim'de kurtarma operasyonu: Metro asansöründe mahsur kaldılar - 6
Yaklaşık 3 saat süren kurtarma çalışmalarının saat 13.50'de iki kadın asansörden çıkarıldı. Sağlık kontrolleri yapılan yolcular, İBB personelleri eşliğinde evlerine götürüldü.

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