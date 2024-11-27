Taksim'de olaylı gece: ABD'li kadın eşini yaraladı, yolda yürüyenlere saldırdı
Taksim’de tartıştığı eşini yüzünden yaralayan ABD’li bir kadın, sokağa çıkıp yolda yürüyenlere saldırdı. Kaldırımda yürüyen bir kişinin boğazına sarılıp kolyesini kopartan ve telefonunu yere fırlatıp kıran kadın, bir taksinin de ön camını kırdı. Kadın gözaltına alındı.
Olay, 23 Kasım'da saat 23.15 sıralarında Katip Mustafa Çelebi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı Sydney Rei Huff (27), eşi Velican A. (26) ile birlikte bir mekana gitti.