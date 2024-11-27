Taksim'de olaylı gece: ABD'li kadın eşini yaraladı, yolda yürüyenlere saldırdı

GÖZALTINA ALINDI

Ambulansın içerisinde sağlık ekiplerine de saldıran kadın, olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Darbedilen Mert T.’nin şikayetçi olması üzerine kadın gözaltına alındı. Velican A.’nın eşinden şikayetçi olmadığı, taksi şoförü Velat G.’nin ise zararını karşıladığı öğrenildi.