Taksim’de silahlı saldırı: Eski ortağı rakip mekanla çalışmaya başladı, motosikletli saldırı düzenletti
İstanbul Beyoğlu’nda birbirleriyle husumetli iki mekan sahibinin eski ortak kavgası kanlı bitti. Eski ortağının rakibiyle çalışmaya başlamasına hazmedemeyen mekan sahibi, motosikletle silahlı saldırı düzenletti. 2 kişinin yaralanması olayına karışan 3 kişiden 2’si tutuklandı.
Taksim’de iki mekan sahibinin “Ortağımı çalın” kavgası kanlı bitti.Olay, Taksim Katip Mustafa Çelebi Mahallesi’nde 9 Haziran Pazar günü saat 23.00 sıralarında meydana geldi.