Taksim’de silahlı saldırı: Eski ortağı rakip mekanla çalışmaya başladı, motosikletli saldırı düzenletti

İstanbul Beyoğlu’nda birbirleriyle husumetli iki mekan sahibinin eski ortak kavgası kanlı bitti. Eski ortağının rakibiyle çalışmaya başlamasına hazmedemeyen mekan sahibi, motosikletle silahlı saldırı düzenletti. 2 kişinin yaralanması olayına karışan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Taksim’de silahlı saldırı: Eski ortağı rakip mekanla çalışmaya başladı, motosikletli saldırı düzenletti - 1

Taksim’de iki mekan sahibinin “Ortağımı çalın” kavgası kanlı bitti.

Olay, Taksim Katip Mustafa Çelebi Mahallesi’nde 9 Haziran Pazar günü saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Taksim’de silahlı saldırı: Eski ortağı rakip mekanla çalışmaya başladı, motosikletli saldırı düzenletti - 2

İki mekan sahibi arasında ortak paylaşımı nedeniyle husumet oluştu.

Taksim’de silahlı saldırı: Eski ortağı rakip mekanla çalışmaya başladı, motosikletli saldırı düzenletti - 3

Eski ortağının karşı mekana geçmesini hazmedemeyen adam, mekanın çalışanlarına silahlı saldırı düzenletti.

Taksim’de silahlı saldırı: Eski ortağı rakip mekanla çalışmaya başladı, motosikletli saldırı düzenletti - 4

Saldırıda mekanın önünde oturan Alişan K. ve Ömer K. bacaklarından yaralandı.

Taksim’de silahlı saldırı: Eski ortağı rakip mekanla çalışmaya başladı, motosikletli saldırı düzenletti - 5

Olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, motosiklet ile ateş eden Uğur A. ve olaya karışan 2 kişiyi yakaladı.

Taksim’de silahlı saldırı: Eski ortağı rakip mekanla çalışmaya başladı, motosikletli saldırı düzenletti - 6

Adliyeye sevk edilen 3 kişiden ikisi tutuklandı.

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