Taksim'de sözlü taciz: Maket bıçağı ile saldırdı

"KADINLARI TACİZ ETTİLER"

Gözaltına alınan Mehmet K. ifadesinde kafeteryada oturduğu sırada 5 yabancı uyruklu erkeğin caddede yürüdüğünü ve yoldan geçen kadınlara sözlü tacizde bulunduğunu söyledi.



Mehmet K. ifadesinin devamında ise yabancı uyruklu erkeklerin kendisinin yanına gelerek kendilerine küfür ettiğini, bunun üzerine yabancı uyruklu erkekleri uyardığını ve aralarında arbede çıktığını belirtti. Kendisini korumak amacıyla maket bıçağı ile kendisini savunduğunu ve yabancı uyruklu erkekleri ise yaralandığını ifade etti.