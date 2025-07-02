Taksim'de sözlü taciz: Maket bıçağı ile saldırdı

İstanbul Taksim'de yolda yürüyen kadınlara sözlü tacizde bulunan Ürdünlü iki kişi ile onları uyaran üç kişi arasında kavga çıktı. Tartışma maket bıçaklı yaralamaya dönüşürken olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Taksim'de sözlü taciz: Maket bıçağı ile saldırdı - 1

Kocatepe Mahallesi Talimhane'de gece saatlerinde Mehmet K., iki arkadaşıyla kafeteryada oturmaya başladı.

O sırada iki kişi, caddede yürüyen kadınlara sözlü tacizde bulundu. Bu duruma tepki gösteren Mehmet K. ve arkadaşları, kadınları rahatsız eden iki kişiyi uyardı. Küfürle karşılık vermeleri üzerine taraflar arasında kavga çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Taksim'de sözlü taciz: Maket bıçağı ile saldırdı - 2

MAKET BIÇAĞIYLA SALDIRDI

Yaşanan arbedede eline maket bıçağı alan Mehmet K., kadınları taciz eden Ürdünlü Omar Z.'yi göğsünün altından, İbrahim Gaze Hussein M.'yi ise elinden yaraladı.

Bir süre daha devam eden kavganın ardından taraflar olay yerinden uzaklaştı.

Taksim'de sözlü taciz: Maket bıçağı ile saldırdı - 3

Yaralı Ürdün uyruklu iki kişi için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralı iki kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Taksim'de sözlü taciz: Maket bıçağı ile saldırdı - 4

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalarda maket bıçağıyla saldıran şüphelinin poliste 7 suç kaydı bulunan Mehmet K. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda şüpheli Mehmet K. Taksim Dolapdere Caddesi'nde yakalandı.

Taksim'de sözlü taciz: Maket bıçağı ile saldırdı - 5

"KADINLARI TACİZ ETTİLER"

Gözaltına alınan Mehmet K. ifadesinde kafeteryada oturduğu sırada 5 yabancı uyruklu erkeğin caddede yürüdüğünü ve yoldan geçen kadınlara sözlü tacizde bulunduğunu söyledi.

Mehmet K. ifadesinin devamında ise yabancı uyruklu erkeklerin kendisinin yanına gelerek kendilerine küfür ettiğini, bunun üzerine yabancı uyruklu erkekleri uyardığını ve aralarında arbede çıktığını belirtti. Kendisini korumak amacıyla maket bıçağı ile kendisini savunduğunu ve yabancı uyruklu erkekleri ise yaralandığını ifade etti.

Taksim'de sözlü taciz: Maket bıçağı ile saldırdı - 6

TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanarak adli işlemleri yapılan Mehmet K. ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Mehmet K., "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

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