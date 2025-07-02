Taksim'de sözlü taciz: Maket bıçağı ile saldırdı
İstanbul Taksim'de yolda yürüyen kadınlara sözlü tacizde bulunan Ürdünlü iki kişi ile onları uyaran üç kişi arasında kavga çıktı. Tartışma maket bıçaklı yaralamaya dönüşürken olayla ilgili bir kişi tutuklandı.
Kocatepe Mahallesi Talimhane'de gece saatlerinde Mehmet K., iki arkadaşıyla kafeteryada oturmaya başladı.
O sırada iki kişi, caddede yürüyen kadınlara sözlü tacizde bulundu. Bu duruma tepki gösteren Mehmet K. ve arkadaşları, kadınları rahatsız eden iki kişiyi uyardı. Küfürle karşılık vermeleri üzerine taraflar arasında kavga çıktı.