Taksim'de yapımı biten cami bu cuma açılacak

İstanbul'da Taksim'de yapımı tamamlanan camide son düzenlemeler yapılıyor. Caminin bu cuma ibadete açılması planlanıyor.

DHA 03.05.2021 - 10:00

Taksim'de yapımı biten cami bu cuma açılacak - 1

İstanbul'da Taksim'de Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman'ın imzasını taşıyan caminin, Ramazan ayının son cuma günü olan 7 Mayıs'ta açılması planlanıyor.

Taksim'de yapımı biten cami bu cuma açılacak - 2

Caminin yapımına 17 Şubat 2017'de başlandı.

Taksim'de yapımı biten cami bu cuma açılacak - 3
Manisa'dan getirilen halıların serilmesiyle iç mekandaki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı caminin çevre düzenlenmesinde son rötuşlar yapılıyor.
Taksim'de yapımı biten cami bu cuma açılacak - 4
Caminin alt katındaki çok amaçlı salondaki çalışmalar ise, açılışa yetiştirilebilmesi  için son hızla devam ediyor.
Taksim'de yapımı biten cami bu cuma açılacak - 5
Dışarıdaki çalışmalar nedeniyle içeri giren tozlar, her gün temizlikçiler tarafından temizleniyor.
Taksim'de yapımı biten cami bu cuma açılacak - 6
Temizlikçilerin bir kısmı sütunları, bir kısmı ise ayakkabılıkları silerek tozdan arındırıyor.
Taksim'de yapımı biten cami bu cuma açılacak - 7

AYNI ANDA 2 BİN 250 KİŞİ NAMAZ KILABİLECEK

İçerisinde otopark, konferans ve sergi salonlarının da yer aldığı, 2 bin 250 kişinin aynı anda namaz kılabileceği cami, 2 bin 482 metrekare arsa alanına, yaklaşık 16 bin 500 metrekare de inşaat alanına sahip.
Taksim'de yapımı biten cami bu cuma açılacak - 8
Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan tarafından hazırlanan hat yazılarının takılıp boyama işlerinin tamamlandığı caminin ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha Suresi, ana mekan kubbe kasnağında Al-i İmran Suresi, ana mekan orta kuşak yazısında Bakara Suresi'nin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr Suresi'nin 20-24. ayetleri yer alıyor.
Taksim'de yapımı biten cami bu cuma açılacak - 9
Caminin giriş kubbesi göbek yazısında İhlas Suresi, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi ve sonraki ayet, ana kapı üstü yazısında Nisa Suresi'nin 103. ayetinin son kısmı ve İstiklal girişi kapı üstüne ise Ra'd Suresi'nin 24. ayeti yazıldı. Caminin iç alanına Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali isimlerinin yer aldığı 6 hat levha asıldı.
Taksim'de yapımı biten cami bu cuma açılacak - 10
İşte Taksim'de açılacak camiden görüntüler...
Taksim'de yapımı biten cami bu cuma açılacak - 11
Taksim'de yapımı biten cami bu cuma açılacak - 12
Taksim'de yapımı biten cami bu cuma açılacak - 13
Taksim'de yapımı biten cami bu cuma açılacak - 14
Taksim'de yapımı biten cami bu cuma açılacak - 15
Taksim'de yapımı biten cami bu cuma açılacak - 16
Taksim'de yapımı biten cami bu cuma açılacak - 17
Taksim'de yapımı biten cami bu cuma açılacak - 18
Taksim'de yapımı biten cami bu cuma açılacak - 19
Taksim'de yapımı biten cami bu cuma açılacak - 20
Taksim'de yapımı biten cami bu cuma açılacak - 21
Taksim'de yapımı biten cami bu cuma açılacak - 22

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