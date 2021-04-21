Taksim'de yapımı devam eden caminin dev avizesi ile kapısının kasası takıldı

RAMAZAN'IN SON CUMASI AÇILACAK

Mimar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan caminin temeli 17 Şubat 2017'de atıldı. 2 bin 482 metrekare arsanın yaklaşık 16 bin 500 metrekarelik bölümüne inşa edilen camide 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Konferans ve sergi salonları yer alacak olan caminin minare yüksekliği 61 metre olacak. Bu yükseklik çevredeki diğer dini yapıların yüksekliği dikkate alınarak projelendirildi. Caminin ayrıca 165 araçlık otoparkı da bulunacak.