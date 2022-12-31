Taksim'de yılbaşı hazırlığı

İstanbul'da yılbaşı kutlamaları için güvenlik önlemleri alınıyor. Taksim'e çıkan yollar saat 14.00'ten itibaren trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri de havadan ve karadan denetim yapıyor.

Taksim'de yılbaşı hazırlığı - 1

İstanbul Beyoğlu'nda yılbaşı kutlamalarında güvenlik önlemi almak amacıyla Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi.

Taksim'de yılbaşı hazırlığı - 2

Beyoğlu'nda yılbaşı tedbirleri kapsamında Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar trafiğe kapatılıyor.

Taksim'de yılbaşı hazırlığı - 3

İstanbul Valiliğinin aldığı karar ile saat 14.00'da İstiklal Caddesi'ne çıkan yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi. Vatandaşlar ise alternatif yollara yönlendirildi.

Taksim'de yılbaşı hazırlığı - 4

Taksim Meydanı ve Gezi Parkı da demir bariyerlerle kapatıldı. Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik noktaları oluşturuluyor.

Taksim'de yılbaşı hazırlığı - 5

Polis, Gezi Parkı'na Mobil Komuta Merkezi TIR'ı kurdu. Güvenlik kameraları da gözden geçirilerek yılbaşı gecesine hazırlandı. Polis ekipleri Gezi Parkı içinde beklerken bazı noktalara da TOMA yerleştirildi.

Taksim'de yılbaşı hazırlığı - 6

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yılbaşı tedbirleri kapsamında helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Taksim'de yılbaşı hazırlığı - 7

Jandarma ekiplerince, Beykoz Riva ve Sarıyer Uskumru'nun da aralarında bulunduğu 36 farklı yerde yol kontrol noktası oluşturuldu. Ekipler, bu noktalarda trafiği düzenlemek ve denetlemek için çalışma yaptı.

Taksim'de yılbaşı hazırlığı - 8

Denetimlere havadan drone ve helikopterle de destek verildi.

Taksim'de yılbaşı hazırlığı - 9

Havadan yapılan denetimlerde, trafik ihlali yapan ve kurallara uymayan sürücüler tespit edilerek, karadaki kontrol notlarında uygulama yapan ekiplere bildirildi.

Taksim'de yılbaşı hazırlığı - 10

Jandarma ekipleri, kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere cezai işlem uyguladı.

Taksim'de yılbaşı hazırlığı - 11
Taksim'de yılbaşı hazırlığı - 12

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