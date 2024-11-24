Taksim’de silah sesleri: “Tarlabaşı çocuğuyuz, burayı tararız” dediler, sokak karıştı

Taksim’de vatandaşlara laf attıkları için uyarılan gruptakiler, “Tarlabaşı çocuğuyuz, burayı tararız.” tehdidinden 15 dakika sonra aynı yere gelip, sokaktakilere saldırdı. Saldırıya uğrayan gruptakiler, silahla karşılık verdi. Polis, toplamda 39 suç kaydı bulunan dört şüpheliyi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı.

Taksim’de silah sesleri: “Tarlabaşı çocuğuyuz, burayı tararız” dediler, sokak karıştı - 1

İstanbul Taksim’de silahlı bir saldırgan, kavga etmeye gelen gruptakilere ateş açtı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Taksim’de silah sesleri: “Tarlabaşı çocuğuyuz, burayı tararız” dediler, sokak karıştı - 2

Olay, 3 Kasım Pazar günü saat 04.30 sıralarında Beyoğlu’na bağlı Hüseyinağa Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokaktaki bir otelin önünde bekleyen İbrahim A. (29) otomobille geçerken vatandaşlara laf atan grubu uyardı.

Bunun üzerine araçta bulunan üç kişi İbrahim A.’ya, “Biz Tarlabaşı çocuğuyuz, burayı tararız, sağlam bir şey bırakmayız.” diyerek olay yerinden ayrıldı.

Taksim’de silah sesleri: “Tarlabaşı çocuğuyuz, burayı tararız” dediler, sokak karıştı - 3

15 DAKİKA SONRA GERİ GELDİLER

Yaklaşık 15 dakika sonra geri gelen Serhat D. (18), Musa T. (24) ve İkbal R. (19) araçtan inerek sokaktakilere saldırmaya başladı.

Bunu gören İbrahim A., içlerinden birinin elini beline attığını görünce ateş açmaya başladı.

Taksim’de silah sesleri: “Tarlabaşı çocuğuyuz, burayı tararız” dediler, sokak karıştı - 4

Silah seslerini duyulması üzerine vatandaşlar kaçışırken, o sırada sokakta devriye gezen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ateş açan İbrahim A. ve araçla gelen Serhat D., Musa T. ve İkbal R.’yi suçüstü yakaladı.

Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Taksim’de silah sesleri: “Tarlabaşı çocuğuyuz, burayı tararız” dediler, sokak karıştı - 5

DÖRT ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan dört şüpheli, emniyete götürüldü.

Burada ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan şüphelilerden Serhat D.’nin 13, Musa T.’nin 8, İkbal R.’nin 14, İbrahim A.’nın ise 4 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Taksim’de silah sesleri: “Tarlabaşı çocuğuyuz, burayı tararız” dediler, sokak karıştı - 6

Adliyeye sevk edilen dört şüpheliden İbrahim A. genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, silahlı tehdit ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından tutuklandı.

Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.
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