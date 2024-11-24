Taksim’de silah sesleri: “Tarlabaşı çocuğuyuz, burayı tararız” dediler, sokak karıştı
Taksim’de vatandaşlara laf attıkları için uyarılan gruptakiler, “Tarlabaşı çocuğuyuz, burayı tararız.” tehdidinden 15 dakika sonra aynı yere gelip, sokaktakilere saldırdı. Saldırıya uğrayan gruptakiler, silahla karşılık verdi. Polis, toplamda 39 suç kaydı bulunan dört şüpheliyi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı.
İstanbul Taksim’de silahlı bir saldırgan, kavga etmeye gelen gruptakilere ateş açtı.