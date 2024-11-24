Taksim’de silah sesleri: “Tarlabaşı çocuğuyuz, burayı tararız” dediler, sokak karıştı

Silah seslerini duyulması üzerine vatandaşlar kaçışırken, o sırada sokakta devriye gezen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ateş açan İbrahim A. ve araçla gelen Serhat D., Musa T. ve İkbal R.’yi suçüstü yakaladı.

Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.