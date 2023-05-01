Taksim'e çıkmaya çalışan gruba müdahale: Gözaltılar var

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi yaklaşık 30 kişilik bir grup Taksim'e yürümek istedi.
Sloganlar atan gruba Çevik Kuvvet ekipleri izin vermedi.
Polis, göstericileri dağılmaları için uyardı.
Uyarılara rağmen yürümek isteyen gruba müdahale edildi.
Gruptakilerin bazıları gözaltına alındı.
Maltepe'de de resmi 1 Mayıs kutlamalarının yapılacağı miting alanına yürüyen gruba polis, ellerindeki pankartlar konusunda uyarıda bulundu.
Polis, pankartlarla yürümeye devam etmek isteyen gruba müdahale etti. Grubun karşı koymasıyla arbede yaşandı.
Gruptakiler gözaltına alınırken arbede sırasında polis otobüsünün camı kırıldı.