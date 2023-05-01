Taksim'e çıkmaya çalışan gruba müdahale: Gözaltılar var

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Beşiktaş'tan Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Gruptakilerin bazıları gözaltına alındı.

Taksim'e çıkmaya çalışan gruba müdahale: Gözaltılar var - 1

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi yaklaşık 30 kişilik bir grup Taksim'e yürümek istedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Taksim'e çıkmaya çalışan gruba müdahale: Gözaltılar var - 2

Sloganlar atan gruba Çevik Kuvvet ekipleri izin vermedi.

Taksim'e çıkmaya çalışan gruba müdahale: Gözaltılar var - 3

Polis, göstericileri dağılmaları için uyardı.

Taksim'e çıkmaya çalışan gruba müdahale: Gözaltılar var - 4

Uyarılara rağmen yürümek isteyen gruba müdahale edildi.

Taksim'e çıkmaya çalışan gruba müdahale: Gözaltılar var - 5

Gruptakilerin bazıları gözaltına alındı.

Taksim'e çıkmaya çalışan gruba müdahale: Gözaltılar var - 6
Taksim'e çıkmaya çalışan gruba müdahale: Gözaltılar var - 7
Taksim'e çıkmaya çalışan gruba müdahale: Gözaltılar var - 8

MALTEPE'DE POLİS MÜDAHALESİ

Maltepe'de de resmi 1 Mayıs kutlamalarının yapılacağı miting alanına yürüyen gruba polis, ellerindeki pankartlar konusunda uyarıda bulundu.

Taksim'e çıkmaya çalışan gruba müdahale: Gözaltılar var - 9

Polis, pankartlarla yürümeye devam etmek isteyen gruba müdahale etti. Grubun karşı koymasıyla arbede yaşandı.

Taksim'e çıkmaya çalışan gruba müdahale: Gözaltılar var - 10

Gruptakiler gözaltına alınırken arbede sırasında polis otobüsünün camı kırıldı.

Taksim'e çıkmaya çalışan gruba müdahale: Gözaltılar var - 11
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