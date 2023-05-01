Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi: 35 gözaltı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Beşiktaş'ta toplanarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen iki gruba polis müdahale etti. İki gruptan 35 kişi gözaltına alındı.

Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi: 35 gözaltı - 1

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Beşiktaş'ta sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemi aldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi: 35 gözaltı - 2

Saat 09.15 sıralarında Umut-Sen üyeleri Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isterken Ihlamurdere Sokağı'na geçti. Ancak gruba polis izin vermedi. 

Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi: 35 gözaltı - 3

Yürümekte ısrar eden gruptakilerden 15 kişi gözaltına alındı. Saat 09.50 sıralarında ise Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi 30 kişilik grup Barbaros Bulvarı'ndan Taksim'e yürümeye çalıştı.

Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi: 35 gözaltı - 4

Uyarılara rağmen yürümek isteyen gruba da polis müdahale etti.

Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi: 35 gözaltı - 5

HKP üyelerinden 20 kişi gözaltına alındı.

Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi: 35 gözaltı - 6

Gözaltına alınanlar polis minibüsüne bindirilerek sağlık kontrolüne götürüldü.

Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi: 35 gözaltı - 7
Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi: 35 gözaltı - 8

MALTEPE'DE POLİS MÜDAHALESİ

Maltepe'de de resmi 1 Mayıs kutlamalarının yapılacağı miting alanına yürüyen gruba polis, ellerindeki pankartlar konusunda uyarıda bulundu.

Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi: 35 gözaltı - 9

Polis, pankartlarla yürümeye devam etmek isteyen gruba müdahale etti. Grubun karşı koymasıyla arbede yaşandı.

Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi: 35 gözaltı - 10

Gruptakiler gözaltına alınırken arbede sırasında polis otobüsünün camı kırıldı.

Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi: 35 gözaltı - 11
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