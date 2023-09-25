Taksimetre açmadı, Eminönü’nden Mecidiyeköy’e 900 lira para istedi
İstanbul’da tatil yaptıkları ülkelerine dönmek için taksi kullanan turist çift, Eminönü’nden Mecidiyeköy’e 900 lira istediği iddia edilen taksiciyle tartıştı. Yanlarında bulunan 760 lirayı taksiciye veren çift, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
İstanbul’da tatil yapan turist çift, iddiaya göre İstanbul Havalimanı’na Mecidiyeköy’den metroyla gitmek için 600 TL karşılığında anlaştı ve Eminönü’nden taksiye bindi.Taksimetre açmayan taksici ise turist çifti Meciyeköy’e getirdi ancak rakamı yetersiz bularak çiftten 900 lira istedi.