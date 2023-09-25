Taksimetre açmadı, Eminönü’nden Mecidiyeköy’e 900 lira para istedi

İstanbul’da tatil yaptıkları ülkelerine dönmek için taksi kullanan turist çift, Eminönü’nden Mecidiyeköy’e 900 lira istediği iddia edilen taksiciyle tartıştı. Yanlarında bulunan 760 lirayı taksiciye veren çift, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Taksimetre açmadı, Eminönü’nden Mecidiyeköy’e 900 lira para istedi - 1

İstanbul’da tatil yapan turist çift, iddiaya göre İstanbul Havalimanı’na Mecidiyeköy’den metroyla gitmek için 600 TL karşılığında anlaştı ve Eminönü’nden taksiye bindi.

Taksimetre açmayan taksici ise turist çifti Meciyeköy’e getirdi ancak rakamı yetersiz bularak çiftten 900 lira istedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Taksimetre açmadı, Eminönü’nden Mecidiyeköy’e 900 lira para istedi - 2

Bunun üzerine taksici ile turist çift arasında gerginlik yaşandı.

Taksici ile tartışan turistler, çaresiz kalınca yanlarındaki 760 TL’yi taksiciye vererek araçtan indi.
Taksimetre açmadı, Eminönü’nden Mecidiyeköy’e 900 lira para istedi - 3

Turistler taksi şoförüyle yaşadıklarını cep telefonu kamerasına kaydetti.

Taksimetre açmadı, Eminönü’nden Mecidiyeköy’e 900 lira para istedi - 4

YAŞANANLAR KAMERADA

Taksinin içerisinde yaşanan ücret gerginliği cep telefonu görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde sağ kolunun alçıda olduğu görülen taksicinin İngilizce konuşarak turistlerden para istediği, turistlerin ise taksiciye tepki gösterdiği görülüyor.

Taksimetre açmadı, Eminönü’nden Mecidiyeköy’e 900 lira para istedi - 5

Taksicinin görüntülerde, "Hayır 600 lira değil. Niçin 600 lira? Size söylediğim paramı verin." dediği de duyuluyor.

Taksimetre açmadı, Eminönü’nden Mecidiyeköy’e 900 lira para istedi - 6

Görüntülerde taksicinin araçtan indikten sonra da tartışmaya devam ettiği turist çifte "1 saat 30 dakika. 40 dakika havalimanı. Anladın mı beni." dediği de görülüyor.

Taksimetre açmadı, Eminönü’nden Mecidiyeköy’e 900 lira para istedi - 7

Turistler, taksicinin ısrarı üzerine yanlarındaki parayı taksiciye veriyor ve bagajdaki bavullarını da alarak uzaklaşıyor.

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