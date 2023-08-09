Taksim Meydanı’nda taksiciye gözaltı | “Bu aracı yakarım” diye tehdit etti
Taksim Meydanı’nda sivil trafik ekiplerinin, yolcu seçtiğini tespit ettiği taksi şoförüne para cezası kesildi. Aracının bağlanacağını öğrenen şoför, tehditler savurunca polis tarafından gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Taksim Meydanı ve çevresinde taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Sıraselviler Caddesi’nde müşteri gibi taksiye binmek isteyen sivil trafik polisi araca alınmayınca, ileride uygulama yapan ekiplere taksi plakası bildirildi.