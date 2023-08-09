Taksim Meydanı’nda taksiciye gözaltı | “Bu aracı yakarım” diye tehdit etti

Taksim Meydanı’nda sivil trafik ekiplerinin, yolcu seçtiğini tespit ettiği taksi şoförüne para cezası kesildi. Aracının bağlanacağını öğrenen şoför, tehditler savurunca polis tarafından gözaltına alındı.

Taksim Meydanı’nda taksiciye gözaltı | “Bu aracı yakarım” diye tehdit etti - 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Taksim Meydanı ve çevresinde taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Sıraselviler Caddesi’nde müşteri gibi taksiye binmek isteyen sivil trafik polisi araca alınmayınca, ileride uygulama yapan ekiplere taksi plakası bildirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Taksim Meydanı’nda taksiciye gözaltı | “Bu aracı yakarım” diye tehdit etti - 2

Taksim Meydanı’ndaki kontrol noktasında durdurulan Barış Ç.’ye yolcu seçme ve fren lambası yanmadığı için 4 bin 472 lira para cezası kesildi.

Taksim Meydanı’nda taksiciye gözaltı | “Bu aracı yakarım” diye tehdit etti - 3

Aracının bağlanacağını öğrenen Barış Ç., “Eğer bu araç bağlanırsa, benzin döküp yakarım” diyerek tehditler savurdu.

Taksim Meydanı’nda taksiciye gözaltı | “Bu aracı yakarım” diye tehdit etti - 4

Polis bunun üzerine Barış Ç.’yi gözaltına aldı.

Taksim Meydanı’nda taksiciye gözaltı | “Bu aracı yakarım” diye tehdit etti - 5
Taksim Meydanı’nda taksiciye gözaltı | “Bu aracı yakarım” diye tehdit etti - 6
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