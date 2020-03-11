Taksinin çarptığı kadının elini bir an olsun bırakmadı

OTEL ÇALIŞANI, GENÇ KADININ ELİNİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI Yaralanan genç kadının yardımına sağlık ekipleri gelene kadar yakında bulunan bir otelin çalışanı koştu. Otel çalışanı, yaralı kadının elini bir an olsun bırakmayarak moral vermeye çalıştı.

''SANKİ BİR ŞEYDEN KAÇIYORMUŞ GİBİ ÖNÜME ATLADI'' Yaralanan kadının koşarak karşıya geçmeye çalıştığını belirten Kadir G., "Normal bir hızda ilerliyordum. Koşarak karşıya geçmek istedi. Korna çalmama rağmen arabanın önüne atladı. Sanki bir yerden kaçıyordu. Etrafına bakmıyordu. Benim müşterim vardı. Ona çarpmamak için uğraştım ancak fren yapmama rağmen çarptım" ifadelerini kullandı.