Taksitle kurban alınır mı, kredi kartı ve banka kredisiyle kurban almak caiz mi? Kredi, taksit ve kredi kartıyla kurban kesilir mi?

KREDİ KARTIYLA KURBAN ALINIR MI, CAİZ Mİ?

Kurban kesmekle mükellef olan kişi, kurbanlık hayvanı kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak satın alabilir. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizin işlememiş olduğundan emin olmak gerekir.



Vadeli olarak kredi kartıyla kurban alımında, bankanın vade için ek ücret talep etmesi halinde kurban geçerli olsa da faizli işlemden ötürü ayrı bir günah sayılır.