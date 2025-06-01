Taksitle kurban alınır mı, kredi kartı ve banka kredisiyle kurban almak caiz mi? Kredi, taksit ve kredi kartıyla kurban kesilir mi?
Kurban kesimi, yeteri kadar mala sahip olan Müslümanlara düşer. Kurban Bayram'ında kurban alacaklar, kurbanlığı satın alma yöntemlerinin uygunluğunu da Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan teyit etme gayretinde. Diyanet'ten, nakit veya taksitli kurban satın alınabildiği gibi kredi kartı ile satışların da mümkün olduğu bildirilmişti. Peki, banka kredisi ile kurban alınır mı, caiz mi?
Kurban kesmekle mükellef olanlar nakit ödemelerin haricinde kurban satın alma yöntemlerini araştırıyor. Kredi kartı ile kurban satın alma işlemlerinde faizin işlemiyor olduğundan emin olmak gerekiyor. Taksitli kurban alma seçeneğinin yanı sıra banka kredisi ile kurban kesilmesi uygun değildir. İşte, kurban alma yöntemlerine dair detaylar...