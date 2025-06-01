Taksitle kurban alınır mı, kredi kartı ve banka kredisiyle kurban almak caiz mi? Kredi, taksit ve kredi kartıyla kurban kesilir mi?

Kurban kesimi, yeteri kadar mala sahip olan Müslümanlara düşer. Kurban Bayram'ında kurban alacaklar, kurbanlığı satın alma yöntemlerinin uygunluğunu da Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan teyit etme gayretinde. Diyanet'ten, nakit veya taksitli kurban satın alınabildiği gibi kredi kartı ile satışların da mümkün olduğu bildirilmişti. Peki, banka kredisi ile kurban alınır mı, caiz mi?

Taksitle kurban alınır mı, kredi kartı ve banka kredisiyle kurban almak caiz mi? Kredi, taksit ve kredi kartıyla kurban kesilir mi? - 1

Kurban kesmekle mükellef olanlar nakit ödemelerin haricinde kurban satın alma yöntemlerini araştırıyor. Kredi kartı ile kurban satın alma işlemlerinde faizin işlemiyor olduğundan emin olmak gerekiyor. Taksitli kurban alma seçeneğinin yanı sıra banka kredisi ile kurban kesilmesi uygun değildir. İşte, kurban alma yöntemlerine dair detaylar...

TÜRKİYE HABERLERİ

Taksitle kurban alınır mı, kredi kartı ve banka kredisiyle kurban almak caiz mi? Kredi, taksit ve kredi kartıyla kurban kesilir mi? - 2

TAKSİTLE KURBAN ALINIR MI?

Maddi imkanı bulunan kişinin taksit yoluyla aldığı hayvanı kurban etmesinde bir sakınca yoktur.

Taksitle kurban alınır mı, kredi kartı ve banka kredisiyle kurban almak caiz mi? Kredi, taksit ve kredi kartıyla kurban kesilir mi? - 3

KREDİ KARTIYLA KURBAN ALINIR MI, CAİZ Mİ?

Kurban kesmekle mükellef olan kişi, kurbanlık hayvanı kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak satın alabilir. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizin işlememiş olduğundan emin olmak gerekir.

Vadeli olarak kredi kartıyla kurban alımında, bankanın vade için ek ücret talep etmesi halinde kurban geçerli olsa da faizli işlemden ötürü ayrı bir günah sayılır.

Taksitle kurban alınır mı, kredi kartı ve banka kredisiyle kurban almak caiz mi? Kredi, taksit ve kredi kartıyla kurban kesilir mi? - 4

KREDİ İLE KURBAN ALINIR MI?

Vacip de olsa nafile de olsa, kişinin faizli borç alması durumunda faiz verme yasağını işlediği için günaha girmiş olur. Kendi imkânlarıyla kurban kesemeyeceklerin bu yöntemle kurban kesmesi dinen uygun değildir.

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