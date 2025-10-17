Takvim belli oldu: Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura çekimi canlı yayınlanacak mı, ne zaman?
Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura çekimi tarihleri belli oldu. Bakanlık bünyesine 1.948 temizlik görevlisi, 572 silahsız güvenlik görevlisi ve 244 klinik destek elemanı olmak üzere toplam 2 bin 764 işçi alımı yapılacak. İşçi alımları, yazılı ve sözlü sınav olmadan doğrudan kura sonuçları yöntemiyle belirlenecek. Başvurular 8-13 Ekim tarihleri arasında yapılırken gözler kura takvimine çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, kura takvimine ilişkin bilgiler…
Sağlık Bakanlığı tarafından İŞKUR üzerinden yayınlanan işçi alımı ilanı yoğun ilgi gördü. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabildi. Duyurulan kadrolara başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığına bildirilecek. Başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar yedek aday sınava tabi tutulmadan doğrudan noter kurasıyla belirlenecek. Kura çekiminin ardından isim listesi yhgm.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak. Adaylara ayrıca yazılı bir bilgilendirme yapılmayacak. Peki İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura çekimi tarihi 2025 ne zaman? İşte, Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilen kura takvimi…