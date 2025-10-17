Takvim belli oldu: Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura çekimi canlı yayınlanacak mı, ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura çekimi tarihleri belli oldu. Bakanlık bünyesine 1.948 temizlik görevlisi, 572 silahsız güvenlik görevlisi ve 244 klinik destek elemanı olmak üzere toplam 2 bin 764 işçi alımı yapılacak. İşçi alımları, yazılı ve sözlü sınav olmadan doğrudan kura sonuçları yöntemiyle belirlenecek. Başvurular 8-13 Ekim tarihleri arasında yapılırken gözler kura takvimine çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, kura takvimine ilişkin bilgiler…

Takvim belli oldu: Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura çekimi canlı yayınlanacak mı, ne zaman?

Sağlık Bakanlığı tarafından İŞKUR üzerinden yayınlanan işçi alımı ilanı yoğun ilgi gördü. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabildi. Duyurulan kadrolara başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığına bildirilecek. Başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar yedek aday sınava tabi tutulmadan doğrudan noter kurasıyla belirlenecek. Kura çekiminin ardından isim listesi yhgm.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak. Adaylara ayrıca yazılı bir bilgilendirme yapılmayacak. Peki İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura çekimi tarihi 2025 ne zaman? İşte, Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilen kura takvimi…

Takvim belli oldu: Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura çekimi canlı yayınlanacak mı, ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2025 NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı için başvuru süreci sona erdi. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar 13 Ekim tarihine kadar müracaatlarını İŞKUR üzerinden yaptı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları yazılı veya sözlü sınav olmadan doğrudan kura yöntemiyle belirlenecek. 

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 12 Kasım Çarşamba günü saat 09:00-18.00 arasında Ankara’da yapılacak. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asıl ve yedek adayların isim listesi yhgm.saglik.gov.tr adresinden duyurulacak. Kura çekiminin Bakanlığın resmi YouTube hesabından canlı yayınlanması bekleniyor.

Takvim belli oldu: Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura çekimi canlı yayınlanacak mı, ne zaman?

BAŞVURU YAPAN ADAYLAR DİKKAT

Sağlık Bakanlığı işçi alımı noter kurasının ardındanasıl olarak yerleştirme yapılan adaylardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmes istenecek.

Başvuru yapmayanlar, belirlenen süre içerisinde müracaat etmeyenler, başvuru şartlarını taşımayanlar, farklı sebeplerle ataması yapılıp göreve başlamayanlar yerine yedek adaylar davet edilecek. 

Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecek.

Takvim belli oldu: Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura çekimi canlı yayınlanacak mı, ne zaman?

İŞÇİ ALIMINDA MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı  İstanbul, Mersin, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Samsun, Şanlıurfa gibi illere yapılacak. Sürekli işçi kadrolarına atanan adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlatılacaktır.

