Talaş yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, devrilen talaş yüklü kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Kamyonetteki talaşlar yola saçıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.07.2022 - 08:39

Talaş yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı - 1

'da Baran Çelik yönetimindeki kamyonet, Mudanya Bulvarı Acemler Kavşağı civarında devrildi.

Talaş yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı - 2

Kazada, sürücü Çelik ve yanındaki Caner Yulcı yaralandı.

Talaş yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı - 3

Çevredekilerin de yardımıyla kamyonetten çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Talaş yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı - 4

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Talaş yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı - 5

Devrilen kamyonet ve kasasındaki talaşların yola saçılmasıyla kısmen kapanan güzergahta trafik yoğunluğu oluştu.

Talaş yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı - 6
Talaş yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı - 7

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