Talaş yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Haberler - Anadolu Ajansı 06.07.2022 - 08:39
Bursa'da Baran Çelik yönetimindeki kamyonet, Mudanya Bulvarı Acemler Kavşağı civarında devrildi.
Kazada, sürücü Çelik ve yanındaki Caner Yulcı yaralandı.
Çevredekilerin de yardımıyla kamyonetten çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Devrilen kamyonet ve kasasındaki talaşların yola saçılmasıyla kısmen kapanan güzergahta trafik yoğunluğu oluştu.