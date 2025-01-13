Talu çifti ilk kez hakim karşısında | "Tutuksuz yargılanmayı talep ediyoruz"

13 kişiyi toplamda 3 milyon lira dolandırdığı öne sürülen sosyal medya ünlüsü Beril ve Kıvanç Talu çifti, ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuksuz yargılanmayı talep eden Kıvanç Talu savunmasında "Tüm ülke bizi dolandırıcı sandıkları için reklam veren şirketler de ödeme yapmadı." dedi. Çiftin 195 yıla kadar hapsi isteniyor.

Talu çifti ilk kez hakim karşısında | "Tutuksuz yargılanmayı talep ediyoruz" - 1

Sosyal medya ünlüsü Beril ve Kıvanç Talu çifti, dolandırıcılık iddiasıyla bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Talu çifti ilk kez hakim karşısında | "Tutuksuz yargılanmayı talep ediyoruz" - 2

"Var Böyle Tipler" sayfasıyla tanınan Kıvanç Talu ve Beril Talu çiftinin 3 milyon lira vurgun yapıp yurt dışına kaçtıkları iddia edilmişti.

Talu çifti ilk kez hakim karşısında | "Tutuksuz yargılanmayı talep ediyoruz" - 3

5 Ocak 2024'te Gürcistan'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen çift havalimanında gözaltına alınıp, tutuklandı.

Talu çifti ilk kez hakim karşısında | "Tutuksuz yargılanmayı talep ediyoruz" - 4

Haklarında 195'er yıla kadar hapis cezası istenen Talu çiftinin Anadolu Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.

Talu çifti ilk kez hakim karşısında | "Tutuksuz yargılanmayı talep ediyoruz" - 5

İddianamede sanıklar Kıvanç Talu, Beril Talu ve Ertan Koç'un kurdukları sistemle 13 kişiyi toplamda 3 milyon lira dolandırdığı öne sürülüyor.

Talu çifti ilk kez hakim karşısında | "Tutuksuz yargılanmayı talep ediyoruz" - 6

"BEN SADECE FATURA İŞLEMİNE BAKIYORUM"

Duruşma tutuksuz sanık Ertan Koç'un savunmasının alınmasıyla başladı. Koç savunmasında şunları söyledi:

"Var Böyle Tipler şirketinde kızım Beril ve damadım Kıvanç çalışıyordu. Ben sadece evrak takibini yapıyordum para benim hesabıma geliyordu. Son zamanlarda borçları ödeyemedikleri için ben tüm mal varlığımı satıp borçları ödemeye başladım. Müştekiler beni tanımaz benim onlarla görüşmüşlüğüm yok. Ben emekliyim İzmir’de kendime ait nakliyat şirketi vardı 2010yılı gibi kapattım. Ben sadece ödemeleri, fatura kesimini, vergi ödemelerini yaptım."

Koç "Olayla alakam yok, biz bir aileyiz bir araya gelirsek bu durumları atlatırız. Adli kontrolümün kaldırılmasını istiyorum." şeklinde konuştu.

Talu çifti ilk kez hakim karşısında | "Tutuksuz yargılanmayı talep ediyoruz" - 7

"DOLANDIRICI SANILDIĞIMIZ İÇİN ÇALIŞTIĞIMIZ REKLAM FİRMALARI PARA ÖDEMEDİ"

Tutuklu sanık Kıvanç Talu ise savunmasında, kendisinin ve eşinin 11 senedir reklamcı olduğunu belirterek "Ben işin kreatif, yaratıcı fikirler kısmındayım. Eşim de yapımcı prodüksiyonla ilgileniyor. Eşim reklamları yürütmek için yakın çevresinden borç aldı. Faizle borç alarak bu yapımları ortaya çıkarmak sektörde yapılan bir şeydi. Biz bu süreçte 2023 yılı boyunca söz konusu borçları ödüyorduk. Bazı projelerden son anda vazgeçmek söz konusu olduğunda, borçların ödenmesinde aksamalar oldu." dedi.

Talu çifti ilk kez hakim karşısında | "Tutuksuz yargılanmayı talep ediyoruz" - 8

"Tüm ülke bizi dolandırıcı sandıkları için reklam veren şirketler de ödeme yapmadı." diyen Kıvanç Talu, "Türkiye'de bütün haber kanallarında 'Yalancı, dolandırıcı fenomenler' diye linç kampanyası başlatıldı. Sokaktaki insanlar da bizi dolandırıcı sandı biz öyle bir insan değiliz. Biz kimseyi mağdur etmek istemedik. Söz konusu durum sadece bir ticari borçtur biz bu borcun arkasındayız. Biz, bize zarar verileceğinden korktuğumuz için sadece 3 haftalığına yurt dışına çıkmıştık." ifadelerini kullandı.

"DURUM SADECE İŞ İÇİN ALINMIŞ BİR BORÇLANMADIR"

Müştekilerin sözlerine karşılık tutuklu sanık Kıvanç Talu, "Hiçbir şekilde dolandırıcılık söz konusu değildir. Durum sadece iş için alınmış bir borçlanmadır. Sadece çalışmaya ihtiyacımız var hapiste olduğumuz için çalışamıyoruz. En azından tutuksuz yargılanma sürecinde olsak. Bir lira bile paramız yok, bu mağduriyeti gidermeyi istiyoruz." diye konuştu.

Talu çifti ilk kez hakim karşısında | "Tutuksuz yargılanmayı talep ediyoruz" - 9

"ÇALIŞTIĞIMIZ İÇİN ÜZERİMİZE ŞİRKET KURAMIYORDUK"

Tutuklu sanık Beril Talu da savunmasında şunları söyledi:

"2023 yılında ben işten ayrıldıktan sonra prodüksiyon olarak iş yapmaya başladık. Biz işte çalıştığımız için üzerimize bir şirket kuramıyorduk, yabancıya gitmek yerine tanıdığımız bildiğimiz emekli olduğu için babamın üzerine açtık. Babamın görevi sistem üzerinden sadece fatura kesmek ve fotoğrafı bana atmaktı. Borçlanmaya başladık, borçları ödemeye başladık ve iş yapmaya başladık."

"TUTUKSUZ YARGILANMAYI TALEP EDİYORUZ"

Beril Talu tutuksuz yargılanmayı talep ettiklerini söyledi.

Talu çifti ilk kez hakim karşısında | "Tutuksuz yargılanmayı talep ediyoruz" - 10

KIVANÇ TALU KİMDİR?

Memur bir ailenin çocuğu olan Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara'da dünyaya geldi. "Var Böyle Tipler" adıyla çektiği kısa, komik videolarla tanındı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2007 yılında reklam yazarı olarak çalışmaya başladı. Ardından pek çok farklı ajansta kariyerini devam ettirdi. 2016 yılında kreatif direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel olarak çalışmaya başladı. Bunun yanı sıra 2015 yılından bu yana "Var Böyle Tipler" adlı Instagram sayfasını yönetiyor.

Talu çifti ilk kez hakim karşısında | "Tutuksuz yargılanmayı talep ediyoruz" - 11

BERİL TALU KİMDİR?

Beril Talu, 1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İzmir Özel Türk Koleji'nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Beril Talu, çeşitli reklam ajanslarında çalıştı.

Talu çifti ilk kez hakim karşısında | "Tutuksuz yargılanmayı talep ediyoruz" - 12
Talu çifti ilk kez hakim karşısında | "Tutuksuz yargılanmayı talep ediyoruz" - 13
Talu çifti ilk kez hakim karşısında | "Tutuksuz yargılanmayı talep ediyoruz" - 14
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