Talu çifti ilk kez hakim karşısında | "Tutuksuz yargılanmayı talep ediyoruz"

"BEN SADECE FATURA İŞLEMİNE BAKIYORUM"

Duruşma tutuksuz sanık Ertan Koç'un savunmasının alınmasıyla başladı. Koç savunmasında şunları söyledi:

"Var Böyle Tipler şirketinde kızım Beril ve damadım Kıvanç çalışıyordu. Ben sadece evrak takibini yapıyordum para benim hesabıma geliyordu. Son zamanlarda borçları ödeyemedikleri için ben tüm mal varlığımı satıp borçları ödemeye başladım. Müştekiler beni tanımaz benim onlarla görüşmüşlüğüm yok. Ben emekliyim İzmir’de kendime ait nakliyat şirketi vardı 2010yılı gibi kapattım. Ben sadece ödemeleri, fatura kesimini, vergi ödemelerini yaptım."

Koç "Olayla alakam yok, biz bir aileyiz bir araya gelirsek bu durumları atlatırız. Adli kontrolümün kaldırılmasını istiyorum." şeklinde konuştu.