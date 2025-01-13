Talu çifti ilk kez hakim karşısında | "Tutuksuz yargılanmayı talep ediyoruz"
13 kişiyi toplamda 3 milyon lira dolandırdığı öne sürülen sosyal medya ünlüsü Beril ve Kıvanç Talu çifti, ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuksuz yargılanmayı talep eden Kıvanç Talu savunmasında "Tüm ülke bizi dolandırıcı sandıkları için reklam veren şirketler de ödeme yapmadı." dedi. Çiftin 195 yıla kadar hapsi isteniyor.
Sosyal medya ünlüsü Beril ve Kıvanç Talu çifti, dolandırıcılık iddiasıyla bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.