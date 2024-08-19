Tam 54 saat sürdü! Karabük'te yanan alanlar havadan görüntülendi

Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan, drone'la görüntülendi.

Tam 54 saat sürdü! Karabük'te yanan alanlar havadan görüntülendi - 1

Karabük'te orman yangınında zarar gören alanlar görüntülendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tam 54 saat sürdü! Karabük'te yanan alanlar havadan görüntülendi - 2

Alınca ve Beydini köyleri arasında bulunan ormanlık alanda, 16 Ağustos saat 14.00 sıralarında başlayan, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 54 saat süren çalışmaların ardından, dün kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tam 54 saat sürdü! Karabük'te yanan alanlar havadan görüntülendi - 3

Yangında zarar gören ormanlık alan, Dudaş köyü mevkisinde havadan görüntülendi.

Tam 54 saat sürdü! Karabük'te yanan alanlar havadan görüntülendi - 4
Tam 54 saat sürdü! Karabük'te yanan alanlar havadan görüntülendi - 5
Tam 54 saat sürdü! Karabük'te yanan alanlar havadan görüntülendi - 6
Tam 54 saat sürdü! Karabük'te yanan alanlar havadan görüntülendi - 7
Tam 54 saat sürdü! Karabük'te yanan alanlar havadan görüntülendi - 8
Tam 54 saat sürdü! Karabük'te yanan alanlar havadan görüntülendi - 9
Tam 54 saat sürdü! Karabük'te yanan alanlar havadan görüntülendi - 10
Tam 54 saat sürdü! Karabük'te yanan alanlar havadan görüntülendi - 11
Tam 54 saat sürdü! Karabük'te yanan alanlar havadan görüntülendi - 12
DAHA FAZLA GÖSTER