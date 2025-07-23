Tam Güneş Tutulması ne zaman? Peş peşe iki büyük Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?
Güneş tutulmaları, Ay'ın, Dünya ile Güneş arasına girmesiyle oluşur. Güneş tutulması; tam, halkalı, parçalı olmak üzere üç farklı şekilde görülebilir. Ancak önümüzdeki süreçte iki büyük tam Güneş tutulması yaşanacak. Gökyüzüne ve gezegenlere meraklı olanlar ''büyük Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?'' sorularını yöneltiyor.
Gökyüzünde meydana gelen olaylardan en dikkat çekeni kuşkusuz tutulmalar oluyor. Önümüzdeki yıllarda iki büyük Güneş tutulması yaşanacak ve dünyanın birçok noktasında da bu sahne takip edilebilecek. 2026 ve 2027 yıllarında yaşanacak Güneş tutulmaları için tarih arayışı başladı. İşte, Güneş tutulmaları için beklenen tarih...