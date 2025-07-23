Tam Güneş Tutulması ne zaman? Peş peşe iki büyük Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

BÜYÜK GÜNEŞ TUTULMALARI NE ZAMAN?

Tam Güneş tutulmalarının ilki 12 Ağustos 2026'da yaşanacak ve kuzeydoğu Sibirya’dan doğu Grönland, batı İzlanda ve kuzey İspanya’ya kadar görülecek. Ancak Türkiye'den takip edilemeyecek. 2 Ağustos 2027'deki Güneş tutulması ise birçok ülke tarafından gözlenecek. Türkiye'den de kısmi tutulma olarak şahit olunacak.



Türkiye, 2060 yılına kadar tam tutulma göremeyecek.



7 Eylül'de ise Ay tutulması gerçekleşecek.