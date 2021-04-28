Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış: Yoğunluk yüzde 65'e çıktı

Corona virüsle mücadele kapsamında alınan 'tam kapanma' kararının ardından İstanbul'da il dışına çıkmak isteyenler yola çıktı. Çamlıca ve Kurtköy'de trafik diğer günlere göre yoğun seyrediyor. İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 11.50'de yüzde 65'e çıktı.

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 28.04.2021 - 11:50

Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış: Yoğunluk yüzde 65'e çıktı - 1
Corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'dan şehir dışına gidecekler yollara düştü.
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış: Yoğunluk yüzde 65'e çıktı - 2
Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Çamlıca Gişeler ve sonrasında trafik yoğunluğu arttı.
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış: Yoğunluk yüzde 65'e çıktı - 3
D-100 Karayolu Ankara istikametinde ise Kartal ve Tuzla arasında bazı bölgelerde de trafik yoğunlaştı.
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış: Yoğunluk yüzde 65'e çıktı - 4
Kent genelinde ise bu bölgelerin dışında kalan ana arterlerde de trafik artıyor. İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 11.50'de yüzde 65'e çıktı.
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış: Yoğunluk yüzde 65'e çıktı - 5

BOLU DAĞI'NDA ARAÇ YOĞUNLUĞU

İstanbul ile Anadolu'yu birbirine bağlayan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi Ankara yönünde, tam kapanma öncesi yoğun araç trafiği oluştu.
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış: Yoğunluk yüzde 65'e çıktı - 6
Yarın başlayacak yasak öncesi çok sayıda sürücü Türkiye'nin önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağı'nı kullanarak memleketlerine doğru yola çıktı. Yolun Ankara yönünde ulaşımda yoğunluk yaşandı. İstanbul istikameti ise boş kaldı.
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış: Yoğunluk yüzde 65'e çıktı - 7
Yoğunluk nedeniyle trafikte olumsuzluk yaşanmazken, akşam saatlerinde araç yoğunluğunun artması bekleniyor.
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış: Yoğunluk yüzde 65'e çıktı - 8
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış: Yoğunluk yüzde 65'e çıktı - 9
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış: Yoğunluk yüzde 65'e çıktı - 10

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