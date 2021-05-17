Tam kapanma sonrası 43 ilin geçiş noktasında trafik kilitlendi

Kısıtlamayı ve Ramazan Bayramı'nı başka kentlerde geçiren vatandaşlar da sabahın erken saatlerinde yollara düştü.

Kilit kavşakta birleşen sürücüler, 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu.

Trafik ekipleri de sıkışan trafiği rahatlatmak için yoğun çaba sarf etti. Oluşan trafik yoğunluğu drone ile de havadan görüntülendi.