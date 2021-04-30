Tam kapanma sonrası Kadıköy ve Üsküdar'da meydanlar sessizliğe büründü

Corona virüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Kadıköy ve Üsküdar meydanları yerini sessizliğe bıraktı. Boş kalan meydanlar havadan görüntülendi.

İHA 30.04.2021 - 09:12 | Son Güncelleme : 30.04.2021 - 09:33

Tam kapanma sonrası Kadıköy ve Üsküdar'da meydanlar sessizliğe büründü - 1
Corona virüs önlemleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağı 29 Nisan itibariyle başladı. Vatandaşların kısıtlama başlamadan önce İstanbul'dan göç etmesinin ardından meydanlar sessizliğe büründü.
Tam kapanma sonrası Kadıköy ve Üsküdar'da meydanlar sessizliğe büründü - 2
Üsküdar ile Kadıköy'deki yollar ve meydanlar boş kaldı.
Tam kapanma sonrası Kadıköy ve Üsküdar'da meydanlar sessizliğe büründü - 3
Polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkan araç sürücülerinin izin belgelerini ve evraklarını kontrol etti.
Tam kapanma sonrası Kadıköy ve Üsküdar'da meydanlar sessizliğe büründü - 4
Anadolu yakasında boş kalan Üsküdar ve Kadıköy meydanları havadan görüntülendi.
Tam kapanma sonrası Kadıköy ve Üsküdar'da meydanlar sessizliğe büründü - 5

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