Tam kapanmada nereler açık nereler kapalı olacak?

17 günlük tam kapanma bu akşam başlıyor. Ancak uygulamanın nasıl olacağına dair akıllarda hala soru işareti var. 17 gün boyunca nereler açık, nereler kapalı olacak? İşte ayrıntılar...

29.04.2021 - 11:24

Tam kapanmada nereler açık nereler kapalı olacak? - 1
17 gün boyunca sanayi sitelerinde sadece yetkili servislerin acil müdahale ekipleri ile lastikçiler hizmet verecek. Kaporta ve motor ustaları ise çalışmayacak.
Tam kapanmada nereler açık nereler kapalı olacak? - 2

Berberler, kuaförler, güzellik salonları, spor salonları, havuzlar, hamamlar, halı sahalar, üretim, imalat, lojistik ve sağlık sektörü dışındaki ofisler,  anaokulu dahil tüm okullar, kreşler, özel eğitim kurumları kapalı olacak. 

Tam kapanmada nereler açık nereler kapalı olacak? - 3

Gıda satışı yapılan işletmeler kapanma süresi boyunca belirli saat aralığında hizmet verecek.

Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar saat 10.00 ve 17.00 arasında faaliyet gösterebilecek. 

Tam kapanmada nereler açık nereler kapalı olacak? - 4

ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI YOK

-AVM'ler, yapı marketler kapalı olacak.

-Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak

-Kafe ve restoranlar, kapalı olacak ancak 24 saat paket servis yapabilecek.

-Alkollü içki satışı yapılmayacak. 

Tam kapanmada nereler açık nereler kapalı olacak? - 5

ANNELER GÜNÜNDE ÇİÇEKÇİLER AÇIK

9 Mayıs Pazar günü çiçekçiler anneler günü nedeniyle açık olacak.
Tam kapanmada nereler açık nereler kapalı olacak? - 6
Kargo, su, gazete ve tüp dağıtım şirketleri de hizmet vermeye devam edecek.
Tam kapanmada nereler açık nereler kapalı olacak? - 7

ECZANELER AÇIK

-Sağlık kurumları ile eczaneler açık olacak. Eczaneler 09.00-18.00 saatleri arasında mesai yapacak.

-Zorunlu durumunu belgeleyenler konaklama tesislerinde kalabilecek.

-Adliye ve noterlerde nöbetçi birimler çalışacak.
Tam kapanmada nereler açık nereler kapalı olacak? - 8
Cenazesi olanlar toplam 10 kişiyle sınırlı olmak kaydıyla seyahat izin belgesi alabilecek.

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