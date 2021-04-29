Tam kapanmada nereler açık nereler kapalı olacak?

29.04.2021 - 11:24
Berberler, kuaförler, güzellik salonları, spor salonları, havuzlar, hamamlar, halı sahalar, üretim, imalat, lojistik ve sağlık sektörü dışındaki ofisler, anaokulu dahil tüm okullar, kreşler, özel eğitim kurumları kapalı olacak.
Gıda satışı yapılan işletmeler kapanma süresi boyunca belirli saat aralığında hizmet verecek.
Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar saat 10.00 ve 17.00 arasında faaliyet gösterebilecek.
-AVM'ler, yapı marketler kapalı olacak.
-Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak
-Kafe ve restoranlar, kapalı olacak ancak 24 saat paket servis yapabilecek.
-Alkollü içki satışı yapılmayacak.