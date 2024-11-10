Tam mevsimi: Tezgahlarda bolluk yaşanıyor

Bir diğer balıkçı Murat Kurban da, palamutun ardından çinekop, hamsi, tekir ve barbunun satışa sunulduğunu belirterek, fiyatların uygun olduğunu ve müşterilerin ilgisinin yüksek olduğunu söyledi. Kurban, "Şu anda fiyatlar normal, güzel. İnce vatandaş da bolca alıyor. Evet, çok şükür işler iyi, tam balık mevsimi. İnsanlarda rekabet de var. Almanya'ya da iyi fiyatlarla satıyoruz, bu da satışları artırıyor," şeklinde konuştu.