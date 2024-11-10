Tam mevsimi: Tezgahlarda bolluk yaşanıyor
Balıkesir'de balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor. Hamsi, çinekop, palamut, barbun, sarı kanat ve diğer balık çeşitleri, tezgahlarda yerini alarak vatandaşlara sunuluyor. Bu dönemde balıkçılar, sezonun en bol zamanlarından birini yaşadıklarını belirtti.
Balıkçı Hayati Atıcı, tezgahlarında büyük bir çeşitlilik olduğunu ve bol miktarda palamut sattıklarını ifade etti. Atıcı, "İşler çok güzel, bol bol palamut satıyoruz. Hamsiler başladı, Karadeniz hamsisi geldi.